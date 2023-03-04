Коллекционеры готовы платить за украинские монеты огромные деньги: такие копейки могут быть у каждого

Некоторые разновидности украинских копеек высоко ценятся нумизматами – даже несмотря на то, что их можно получить на сдачу или найти в кармане. Дело в том, что они могут стать частью разнообразных коллекций, а потому за них готовы платить тысячи гривен.

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Такой монетой, к примеру, является 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАк. По данным ресурса "Монеты-ягодки", за такую монету могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн. Ее можно узнать по:

среднем зубе трезуба, который сверху утолщен;

прямыми (не загнутыми) верхушками букв "Ї" и "Н";

длинному и тонкому хвостику грозди №3;

гурте с мелкой или крупной насечкой.

А за 25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно выручить от 3 300 грн до 3 600 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Нумизматы называют 25 копеек с вдавленным трезубцем "Англичанка". Английские штемпеля, которыми чеканили 25 копеек, были выполнены с ошибкой. Позже ошибку исправили, однако 25 копеек "английский чекан" все же встречались в обращении", – рассказывают специалисты.

Ценится и монета в 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. По данным специалистов, на специализированных аукционах за нее могут заплатить от 4000 до 7000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

больших ягодах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 1 копейку продают за 39 750 грн (более 1 000 долларов). Ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали она выполнена из серебра.

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