Когда украинцам лучше покупать валюту: эксперт рассказал подробности

В конце мая-начале июня 2021-го диапазон колебания курса продажи наличного доллара будет в рамках 27,4-27,8 грн и повода для падения гривни нет. Украинцы будут пытаться купить доллары и евро, чтобы увеличить себе "подушку безопасности" на осень и зиму, когда придет отопительный сезон.

Об этом рассказал старший аналитик компании Empori group Артем Беркович, пишет UBR.ua. "В сезон отпусков хоть и не ожидаем массовых зарубежных поездок, но это все же время, когда люди тратят накопленное на ремонты и путешествия (даже в рамках своей страны). В середине лета, когда инфляция будет в стране низкой по сезонным причинам, можно ожидать, что начнет увеличиваться спрос на валюту", – говорит специалист.

Кроме того, бизнес будет покупать себе валюту впрок опасаясь сентября, когда предстоит выплата по долговым обязательствам перед кредиторами. Отмечается, что риском будут комментарии о том, что, например, МВФ передумал сотрудничать с Украиной, или выдвигает, дополнительно, новые условия прежде чем выделить деньги. Это можно рассматривать как фактор нестабильности валютного рынка страны.

Также начало периода бюджетных платежей будет усиливать валюту. Ведь экспортеры, по традиции, не формируют запасы гривневой ликвидности для финансирования расчетов с государством.

"Все опасаются девальвационных скачков и на всякий случай держат средства в валюте. В конце лета, осенью, по традиции, можно ожидать умеренную девальвацию до 28,3-28,5 грн за доллар в обменных пунктах страны", – подытожил Беркович.

Ранее Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару во вторник, 18 мая, на отметке 27,55 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 6 копеек.

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