Научно-технический прогресс оказывает прямое влияние на развитие всех сфер жизни, в частности, на рынок банковских услуг. Следует отметить, что во время карантина многим банкам пришлось устроить тотальную техническую трансформацию. Мы собрали список новшеств, о которых многие из вас, наверное, не знают, но они уже существуют на рынке услуг и будут еще больше развиваться в 2022 году. Многие из них стали доступными благодаря искусственному интеллекту.

Пользователи финансовых сервисов больше предпочитают онлайн-услуги и переходят в цифровую сферу, а значит, пора принимать стремительные и радикальные решения, вносить изменения в работу и поднимать на это всевозможные ресурсы.

Пока традиционные банки разрабатывали собственные мобильные приложения, банки-челленджеры уже предложили инновационные инструменты для привлечения клиентов: автоматический персонализированный мониторинг затрат, виртуальные ассистенты. Рассмотрим, что ждет украинских пользователей банковских услуг и как это поможет в развитии финансовой грамотности в 2022 году.

Диджитал-банки обладают основными преимуществами, которые в большей степени ценятся клиентами:

• Доступностью

• Удобством

• Уменьшением дополнительных затрат и комиссий

• Новыми инструментами бюджетирования

Можно выделить несколько инструментов, позволяющих автоматизировать управление своими финансами:

1. Виртуальные ассистенты (искусственный интеллект или автоматизированные процессы). Пользователи смогут решить многие проблемы с помощью голосовых ассистентов.

2. Запоминать кодовые слова и пароли становится все сложнее из-за переизбытка информации, поэтому их заменит биометрическая система Voice biometrics.

3. При обращении в контакт-центр голосовая верификация позволит сразу распознать пользователя и перейти к решению его вопроса.

4. С помощью искусственного интеллекта можно будет спрогнозировать кредитоспособность клиента и уменьшить вероятность мошенничества.

Такие инновационные технологии получили большой отклик, сейчас порядка 84% финансовых организаций используют хотя бы один из этих инструментов.

Следующим шагом развития становятся персонализированные нишевые микрозаймы. Они вбирают в себя самые главные плюсы: скорость, доступность и удобство. Это позволяет быстро получить средства без потери времени на подписание бумаг и без переплаты огромных процентов.

Для повышения комфорта клиента сейчас вводится система рассрочки BNPL (buy now, pay later). Покупай сейчас, плати потом – улучшенная альтернатива простым кредитным картам, которая представляет собой отличный способ получить товар сейчас, а оплатить потом несколькими платежами без переплаты в течение обозначенного организацией времени.

Из-за повышения среднего чека при таком варианте оплаты банки и ритейлеры также получают свою выгоду. За каждую транзакцию клиента они получают свою комиссию, поэтому современные решения приносят пользу и потребителям, и организациям.

Финансовому рынку требуется своевременно и мгновенно реагировать на новые тренды и новшества. Его игроки смогут развиваться только в том случае, если будут следовать современным тенденциям онлайн-банкинга, иначе они рискуют остаться в прошлом.