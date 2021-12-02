"Киевстар" повысит стоимость тарифов: когда это произойдет

"Киевстар" готовится повысить стоимость своих тарифов. Случится это может уже в 2022 году. Впрочем, насколько именно подорожают услуги компании, пока неизвестно.

Повышение цен анонсировал президент "Киевстара" Александр Комаров в комментарии UBR.ua. При этом он подчеркнул: повышение затронет достаточно небольшую часть абонентской базы".

"Где-то раз в год мы выпускаем новую тарифную линейку и стараемся ее наполнить каким-то новым содержанием. Впрочем, тарифы вырастут незначительно. К примеру, самый доступный тариф уже вырос всего на 10 грн – со 125 грн до 135 грн", – рассказал Комаров.

Видео дня

По словам Комарова, "Киевстар" хочет сохранить динамику роста среднего дохода на одного абонента (ARPU) на нынешнем уровне. Она составляет около 10%.

По итогам третьего квартала 2021 года ARPU "Киевстара" составил 86 грн/мес. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее он вырос примерно на 9,5%.

Ранее "Киевстар" уже предупредил клиентов о пересмотре некоторых устаревших тарифов. Изменения ввели 2 декабря 2021 года.

Они коснулись тарифов для абонентов, которые обслуживаются на условиях предоплаты. В обновленных тарифных планах увеличился пакет доступа к интернету.

Речь идет об устаревших планах:

"Общение без границ 2019";

"Общение без границ 2019 с опцией "без МБ";

"Развлечения без границ 2019";

"Видео без границ 2019";

"Безлим Видео";

"Максимальный Безлим 2019";

"Онлайн без границ";

"Киевстар Комфорт";

"Дайте еще!".

Например, в плане "Общение без границ 2019" включили 100 минут на голосове общение. А кроме того – 15 тыс. МБ интернета.

Vodafone повысил тарифы на звонки и SMS-сообщения еще в ноябре 2021-го. Новшества коснулись всех абонентов мобильного оператора.

С12 ноября оператор сотовой связи запустил несколько базовых предложений. В частности:

20 грн за 20 минут в день на звонки в такие страны: Греция, Израиль, Индия, Испания, Канада, Германия, Польша, Португалия, РФ, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Венгрия, Франция, Чехия и Швеция;

25 грн за 5 минут в день на звонки в такие страны: Австралия, Бангладеш, Бельгия, Ватикан, Дания, Ирландия, Италия, Казахстан, Китай, Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Узбекистан, Хорватия, Швейцария;

25 грн за 1 минуту в день на звонки в другие государства, которые не вошли в вышеуказанные тарифы.

Помимо этого, цена SMS-сообщений за рубеж вырасла на 1 грн. Теперь отправить их можно за 3 грн. Остальные тарифы в плане стоимости остались прежними.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров принял решение обязать мобильных операторов раскрыть информацию о своих доходах и количестве абонентов. Это, как уверены участники рынка, приведет к пересмотру тарифных планов.