'Киевстар' дарит Суперсилы: как получить больше услуг и при этом сэкономить

Мы живем в эпоху, когда доступ к информации и возможность всегда находиться на связи определяют самореализацию и профессиональный и личностный рост. Стремительный темп жизни ставит новые вызовы, которым мы должны отвечать. Впрочем, не менее важно при этом и сохранение возможности поддерживать контакт с людьми, которые нам дороги: с семьей, с друзьями, с любимыми.

Так что возможность получить качественную, надежную и при этом доступную связь – вопрос №1 для каждого из нас.

Впрочем, ключевые операторы мобильной связи иногда вместе с нужными человеку опциями предлагают в тарифе и то, что подходит только для части клиентов, а другим это не нужно.

По крайней мере, так было до сих пор. Ведь ведущий оператор мобильной связи в Украине – "Киевстар" – начал революцию. И предложил своим клиентам самим выбирать, какие услуги им нужны. И формировать тарифные планы под свои индивидуальные потребности. Ведь теперь у них для этого есть Суперсилы.

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Принцип работы Суперсил от Киевстара – максимально прост. Вы выбираете любой из существующих у оператора в новой линейке тариф – и по желанию расширяете его теми опциями, в которых нуждаетесь больше всего. При этом оплачиваете только стоимость тарифного пакета

К примеру, в том или ином тарифе вас вполне устраивает количество минут для звонков и объемы мобильного интернета, которые начисляются в пределах абонплаты. Но вы бы с удовольствием пользовались еще и домашним интернетом от "Киевстара" на компьютере, однако не готовы дополнительно тратиться? И не нужно! Подключив Суперсилу "Домашний Интернет" к своему тарифу – пользуйтесь Интернетом без лишних доплат!

Не представляете жизнь без познавательных или развлекательных телепрограмм, обожаете сериалы или спортивные трансляции, любите провести вечер за просмотром интересного фильма? Подключив Суперсилу "Киевстар ТВ", получите доступ к сотням телеканалов и тысячам фильмов сразу с 5 устройств – и все это в рамках вашего тарифного плана.

Вы – активный пользователь мобильного интернета и внимательно следите за новостями в стране и мире или играете в онлайн игры с друзьями, а включенного в тариф трафика вам не хватает? На помощь придет Суперсила "5 Гб". Подключите ее бесплатно – и каждые 4 недели вместе с предусмотренными вашим тарифным планом гигабайтами получайте еще и дополнительные.

Если вы часто звоните за границу, чтобы пообщаться с деловыми партнерами, друзьями или родными, или кто-нибудь из ваших близких до сих пор не перешел на Киевстар – Суперсила "100 минут на другие сети и за границу" поможет стать ближе и не терять связи. Подключайте ее к своему тарифному плану бесплатно – и ловите дополнительные минуты для разговоров с теми, кто вам дорог. В настоящее время воспользоваться суперсилой можно для звонков на номера Польши, Италии, России, Германии, Чехии, Узбекистана, Израиля, США, Канады, Китая и Индии.

Часто путешествуете и нечем занять себя в пути? Любите просмотреть пару роликов на YouTube на перерыве между парами или досмотреть фильм в обеденный перерыв? Тогда Суперсила "Видео на ходу" – именно для вас. Подключив ее, сможете смотреть видео на YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+ и подобных платформах с видео-контентом без тарификации и сжигания тарифных гигабайтов.

Без доплат пользоваться еще одной SIM-картой для второго телефона, планшета или ноутбука с мобильным интернетом и звонками позволят Суперсилы "SIM для планшета" и "SIM для другого телефона". Они тоже будут доступны в пределах тарифного плана.

И самое главное – вы имеете абсолютную свободу выбора: оставаться с выбранной Суперсилой сколь угодно долго – или менять ее хоть каждые 4 недели, учитывая настроение, изменения потребностей и пожеланий. Или комбинировать Суперсилы, экономя при этом деньги.

Кстати, воспользоваться Суперсилами можно и не переходя на новые тарифы, ведь до конца 2021 года для большинства абонентов Киевстар действует выгодная акция "Попробуй Суперсилу": подключить одну из них на выбор смогут абоненты предоплаченной связи, две – контактные абоненты.

Выбрать свою Суперсилу и проверить возможность ее подключения можно в приложении Мой Киевстар, позвонив по телефону на бесплатный номер 500, набрав специальный USSD-код *500*4# или обратившись к консультантам в магазины сети Киевстар.