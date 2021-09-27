Картошки мало и она плохая: когда и насколько взлетят цены в Украине

Оптовая цена на картофель в Украине уже к концу октября может вырасти до 7 грн/кг, хотя сейчас продается по 4 грн. Как отмечают специалисты, качество продукта в 2021-м оставляет желать лучшего.

"Если брать центральный и западный регионы, то урожай есть, но он ниже на 20%. Все-таки цена будет расти. Основная копка уже началась. Видим, что такого выхода по продовольственному картофелю, который был в прошлом году, нет. Поэтому я прогнозирую, что цена будет расти", – рассказал замдиректора по научной работе по селекции и семеноводству Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдига для УНН.

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При этом многое будет зависеть от того, сколько продукта будет импортировано. Кроме того, в 2021 году из-за теплового стресса урожай картофеля ниже, чем обычно. Низкая цена картофеля объясняется продажей клубней, непригодных к длительному хранению, пишет AgroTimes со ссылкой на "Плантатор".

"Уже сейчас очевидно, что урожайность картофеля в итоге будет меньше, чем в прошлом году. Даже на поливных участках растения во время жары имели слишком большой стресс и не смогли реализовать свой потенциал. А жара летом была длительная, несколько недель под 40 градусов. Так есть много мелких, нетоварных клубней, они не набрали нужного калибра", – объяснил руководитель СООО "Плато" Олег Плакся.

Отметим, проблемы с урожайностью и самим качеством картофеля сложились не только у Украины, но и у многих других стран-соседей. Ранее Беларусь впервые стала импортировать картофель из других стран, в том числе из нашей, во время уборки своего урожая. Государство известно как крупный экспортер продукта, а не импортер.

Закупать картофель пришлось из-за высоких цен, хотя это необычное явление. В основном во время уборки урожая стоимость достигает минимальных значений.

Стоит отметить, что за первые 7 месяцев 2021-го больше всего картофеля в Беларусь поставила Украина. Из нашей страны в соседнюю импортировали 15,5 тыс. тонн клубнеплодов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине эксперты спрогнозировали дефицит картофеля для населения. Специалисты обращают внимание на низкий урожай и неприглядное для покупателей качество.