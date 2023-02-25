Какую работу предлагают украинцам: самые популярные вакансии и зарплаты 

В Украине из-за полномасштабной войны значительно ухудшилась ситуация на рынке труда. Несмотря на это, в профильных ресурсах можно найти десятки тысяч открытых вакансий. Легче всего найти работу продавцу, водителю, администратору и повару.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Среди самых популярных вакансий самую высокую зарплату могут получать руководители на предприятиях (25000 грн) и водители (21300 грн).

Продавец-консультант 12500 грн

Менеджер по продажам 20000 грн

Водитель 21300 грн

Администратор 13500 грн

Повар 14000 грн

Бухгалтер 16000 грн

Директор 25000 грн

Кассир 12000 грн

Менеджер по работе с клиентами 17500 грн

Офис-менеджер 14500 грн

Отметим, среди предложений о работе для соискателей без высшего образования самую высокую зарплату (выше 50000 грн) предлагают военным, а также водителям-международникам. При этом для того, чтобы работать на международных рейсах, мужчинам нужно иметь соответствующее разрешение для пересечения границы.

Традиционно больше всего платят программистам. Они, зависимо от специализации, могут получать от 30 000 до 150 000 грн. Их зарплаты зависят от международного рынка, при этом чаще всего они выполняют работу для международных компаний. Украинским бизнесменам также приходится платить своим программистам зарплаты, размер которых может конкурировать с международным рынком.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не нужно иметь специализацию.

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