Какую работу предлагают украинцам без опыта и сколько платят 

В Украине без опыта работы предлагают зарплату размером до 30 тыс. грн. Самая популярная вакансия - операторы Call-центра.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Зарплата зависит от специальности, нагрузки и населенного пункта.

Операторы Call-центра

Зарплата 10-20 тыс. грн. В салоны красоты, онлайн-магазины, банки приглашают на работу операторов Call-центра без опыта работы. Требования: грамотная украинская речь, навыки работы с компьютером (для заполнения базы данных). "Бесплатное обучение программы 1С, график работы пять на два с 10.00 до 18.00", – говорится в объявлении.

Сотрудники в кредитные компании

Без опыта работы обучаться придется в течение двух недель. За это время сотрудник должен научиться заполнять документацию, оценивать кредтные риски, подписывать договоры с клиентами, оценивать предмет заставы. График работы - три на три. Размер зарплаты при этом в большинстве объявлений не указывают.

Продавцы и кассиры

В магазины, супермаркеты приглашают на работу продавцов и кассиров. Рассматривают также кандидатов без опыта работы. Преимущество: официальное оформление. Перед полноценной работой нужно пройти стажировку. Размер зарплаты зависит от предприятия и в среднем составляет до 18 тыс. грн в магазинах и супермаркетах. Менеджеры по продажам в компаниях могут получать процент от сделок, в таком случае у них нет фиксированной оплаты.

Риелторы

На зарплату 15-30 тыс. грн приглашают на работу риелторов. Крупные агентства проводят обучение сотрудников. При этом в некоторых компаниях вообще нет ставки (что незаконно), а вся зарплата - процент от реализованных сделок. Отметим, рынок недвижимости в Украине находится в кризисе, количество сделок значительно сократилось.

Рабочие

На зарплату около 12-15 тыс. грн украинцам предлагают работу грузчиков и разноробочих. На работу приглашают физически здоровых мужчин без опыта работы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кому в Украине платят от 40 тыс. грн без высшего образования. Среди таких вакансий – военные и дальнобойщики.

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