Какое слово никогда нельзя называть мошенникам: аналитик озвучил важный совет 

В Украине мошенники с помощью телефонных звонков пытаются завладеть личной информацией клиентов банков. По телефону никогда нельзя называть личные данные, номер карты, пароль, CVV-код. Кроме того, запрещено озвучивать и кодовое слово, которое вы придумали во время выпуска карты.

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Как рассказал аналитик UBR аналитик Александр Болтян. Пройти идентификацию по данным паспорта могут мошенники, если украдут или найдут документ. Но знать ответ на контрольный вопрос они не могут.

"Даже если эта информация утечет каким-то образом, то вероятность того, что ваши деньги переведут без вас, все еще низкая, так как теперь для подтверждения переводов есть еще и SMS-защита. После решения о переводе денег вам должны выслать SMS-пароль, который вы также будете озвучивать, позвонив в контактный центр. Отметим, что кодовое слово нужно, чтобы сотрудник банка мог определить личность клиента и не ошибиться", – рассказал финансовый аналитик.

Есть ряд операций, которые порой нужно провести по телефону, чтоб не ехать в отделение. Среди них запрос баланса, уточнение даты очередного платежа, запрос остатка задолженности, денежный перевод, дистанционная блокировка/разблокировка карты при краже, утере и др.

"То, что нужно запомнить по итогу: говорить кодовое слово можно только в том случае, если вы позвонили в контактный центр своего банка, а не вам позвонили из банка. Даже если вам позвонили и задают вопросы о личных данных банковской карты, спросите имя сотрудника и перезвоните в банк сами", – советует Александр Болтян.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал о том, как мошенники продают якобы дешевые телефоны и предлагают воспользоваться услугами OLX Доставки (посылку можно осмотреть на почте, и в случае отказа деньги вернут). Однако в результате злоумышленники отправляют данные о посылке своим соучастникам,которые вместо клиента соглашаются забрать товар и заявляют, что претензий к нему нет.

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