Какими будут цены на яблоки в 2021 году: прогноз эксперта

В Украине в 2021 году будет хороший урожай яблок, причем во всех областях, что поможет сбить цены. При этом единственным спасением может быть, если вследствие невысокой стоимости смогут продавать яблоки на экспорт. В прошлом сезоне на внешние рынки ушло очень мало яблок, потому что на внутреннем была высокая цена.

Об этом заявил директор ООО "Сад Буковины" Виталий Агатий, сообщает AgroTimes. "Лучше шли Джонагольд и Чемпион, а в конце сезона неплохой спрос сложился на Айдаред. Хуже, думаю, за последние 10 лет продавался Голден. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что был большой урожай этого сорта, а, может, и с тем, что люди стали потреблять больше красного яблока. В каждом хранилище хоть понемногу этого сорта осталось. Он оказался самым проблемным. Сейчас Айдаред продается дороже, чем Голден", – сказал эксперт.

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По его словам, такое наблюдается впервые за многие годы. Кроме того, еще одной причиной, негативно влияющей на стоимость, станут остатки яблок прошлогоднего урожая.

Ранее сообщалось, что в Украине снижаются цены овощи и бахчевые. На крупнейшем оптовом фермерском рынке юга страны, что в селе Великие Копани (Херсонская область), стоимость огурцов со вчерашнего дня снизилась до 3-5 грн/кг.

Картофель, упавший ранее в цене до 5-6 грн/кг, подорожал до 6-7 грн/кг. Морковь продают по 17-18 грн/кг, а свекла подешевел до 10 грн/кг.

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