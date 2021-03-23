Каким будет курс доллара в Украине на неделе: прогноз эксперта

До 30 марта в Украине не ожидается заметного изменения курса доллара. Валюта на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках будет стоить приблизительно 27,6/27,8 грн. По данным НБУ, американская валюта 23 марта стоит 27,6871 грн.

За минувшую неделю курс доллара на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий официальный курс еле заметно снизился, на других же сегментах рынка доллар незначительно вырос на 0,1-0,3%. Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Отметим, с что прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый Нацбанком, снизился с 27,73 до 27,72 грн (-0,04%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,61/27,63 до 27,70/27,72 (+0,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,59/27,77 до 27,61/27,79 (+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Кроме того, агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс доллара 29,5 грн на конец 2021-го. При этом в агентстве отмечают, что курс доллара на конец 2022 года составит 30 грн, на конец 2023-го – 30,5 грн, на конец 2024-го – 31 грн. При этом инфляция в 2021 году прогнозируется на уровне 7,7%, в 2022-м – 5,5%, а в 2023-м и 2024-м – по 5%.

Рост ВВП в этом году ожидается на уровне 4%, в следующем – 3,5%, а в 2023 и 2024 годах по 3%. Номинальный ВВП по годам соответственно прогнозируется на уровне $156 млрд, $165 млрд, $176 млрд и $187 млрд.

Напомним, до конца марта, невзирая на тяжелые переговоры с МВФ и локдаун в некоторых областях, стоимость доллара будет находиться в стабильном диапазоне и может снизиться до отметки 27,65 грн/$. Доллар будет колебаться в пределах небольшого коридора от 27,65 до 27,8 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL: