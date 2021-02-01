Какие украинские копейки можно продать за 30 тыс. грн: как выглядит монета

В Украине за монеты номиналом 2 копейки 1992 года на аукционе готовы заплатить 20-30 тыс. грн. Важно при этом, чтобы монета была с узким венком (пробный лимитированный тираж).

Об этом говорится в данных нумизматического портала Monety.in.ua. Алюминиевые две копейки 92 года, а также из других металлов нумизматы могут купить за высокую цену.

В 1992 году 2 копейки отчеканили с узким венком, это была пробная монета. По информации из книги А. Люлько "ЛСЗ — первый монетный двор Украины" тираж составил всего 20-30 штук. В каталоге И. Коломийца данная разновидность отмечена как 1ГА.

На реверсе указан номинал "2 копійки", на аверсе – надпись "Україна", малый герб и дата "1992". Как получилось, что у монеты ободок значительно удален от края. Вспоминает Н. Митина, гравер ЛСЗ: диаметры 2 коп. и 10 коп. отличались незначительно, и казалось, что они одинаковые, поэтому инструмент на 2 копейки был выполнен как и на 10 копеек, а когда выяснилось, что 2 коп. диаметром больше, был проточен буртик по размеру этой монеты. Так и получилось, что у первой украинской двушки веночек удален от бурта, позже эту ошибку исправили.

2 копейки 1992 г. 1ГА могут быть выполнены из алюминия, немагнитной или магнитной стали, никелевого сплава, меди. Самая дешевая монета из алюминия, ее стоимость от 13 до 20 тыс. грн. В других металлах монета ценится выше. В 2017 г. на аукционе ИТК продали 2 копейки из немагнитной стали за 1100 долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.