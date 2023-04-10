Какие продукты не следует покупать перед Пасхой: советы эксперта

Украинцам не советуют покупать перед Пасхой продукты по акции. Также следует тщательно проверять маркировку товаров и их внешний вид.

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Об этом рассказала OBOZREVATEL Лариса Баль-Прилипко, декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП). Она советует гражданам не забывать о своей безопасности и хранить товары в морозилке.

"Конечно, сейчас не рекомендуется покупать акционные товары – упакованные или лежащие на витринах. На все надо обращать внимание. Сейчас те же печенье или конфеты, то есть что бы то ни было, чтобы вы не покупали, они где-то на праздники выгребаются из камер хранения, других отделений. Нужно проверять. Государство заботится об этом, производитель все прописывает в маркировке – состав продукции, дату изготовления и дату потребления", – пояснила экспертка.

Особенно нужно проверять состав продукта. Так потребитель может узнать, покупает он, например, мясной продукт или же продукт с содержанием мяса.

"Может быть, что продукт производится с добавлением молока, то если покупаете, например, масло, надо смотреть на склад. Есть масло по государственному стандарту, где именно животные жиры, а есть продукция, которая позволяет по нормативным документам замещать на растительные жиры. Все то, что покупаете – надо смотреть, чтобы вы знали, покупаете ли вы с содержанием мяса продукт или мясной продукт. И то же касается молочных продуктов, например то сыр или сырный продукт", – подытожила Баль-Прилипко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине на рынках и супермаркетах продают много фальсификатов сливочного масла. При этом если в торговых сетях доля подделок составляет около 40%, на рынках – вся продукция фальсифицирована.

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