Какие пенсии будут получать украинцы в 2022-м: названа цифра

В Украине минимальная пенсия в 2022 году составит 2205 грн (на данный момент 1769 грн).

Это следует из планов Министерства социальной политики о пересмотре размера прожиточного минимума для нетрудоспособных, сообщает "Сегодня". Если предложенные ведомством цифры лягут в основу закона о госбюджете на следующий год, в 2022-м украинцы будут получать, например, такие соцвыплаты:

минимальная пенсия – 2205 грн (+14% к ПМ на 1 декабря 2021 года для нетрудоспособных лиц и к минимальной пенсии):

максимальная помощь одиноким матерям на детей до 6 лет – 2394 грн, от 6 до 18 лет – 2985 грн;

алименты от государства детям, чьи родители уклоняются от их уплаты, – 1197 грн (дети до 6 лет) и 1492 грн (с 6 до 18-ти).

Юрист Станислав Батрин, руководитель проекта "Открытый суд", считает, что таким повышением государство не решает проблему прожиточного минимума.

"Все инициативы действующей власти, которые мы наблюдаем в последние годы, не направлены на решение вопроса справедливого прожиточного минимума для каждого. Что мы видим: государство стремится уменьшить степень своей ответственности и даже отказаться от большинства социальных гарантий. А для того, чтобы эти намерения не были такими очевидными, нам предлагают постоянные изменения в законы, отвлекая внимание от главного – на дискуссии без последствий", – говорит Станислав Батрин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.