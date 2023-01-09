Какие хитрости используют банк с кредитками: вот что нужно знать всем клиентам 

В Украине большинство крупных банков предлагает своим клиентам карты с установленным овердрафтом. То есть вы можете потратить с кредитки определенную сумму, а после вернуть ее. Часто при условии возврата кредита в течение льготного периода банки предлагают практически нулевую процентную ставку. Однако, при этом зарабатывают на многочисленных комиссиях.

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О том, как правильно пользоваться кредиткой, читайте в материале OBOZREVATEL.

Даже если на вашей кредитной карте есть собственные средства, не снимайте их в банкоматах. За это придется заплатить комиссию от 1%. Кроме того, отдельная комиссия начисляется и на переводы с карты на карту как своих собственных средств, так и кредитных (и комиссия за кредитные средства даже выше).

Платите кредиткой онлайн. Лучший способ использовать кредитку – оплачивать товары. В таком случае не будет никакой комиссии при оплате, кроме того, банк будет видеть ваши транзакции. А чем прозрачнее операции, тем больше шансов, что вам не урежут кредитный лимит.

Следите за сроками. Украинские банки предлагают льготный период в течение которого вернуть деньги можно без переплат. Зависимости от банка он может составить до двух месяцев. Сразу после того, как этот срок заканчивается, за каждый день использования кредитных средств придется платить.

Не нарушайте правила. Если вы не вносите ежемесячные платежи, ставка может вырасти. К примеру, у ПриватБанка при кредите до 20 тыс. грн реальная годовая ставка составляет 51,76%. Но если нарушить условия договора, то ставка составит 81,6%.

Не используйте весь кредитный лимит. Некоторые банки предусматривают возможность дополнительного овердрафта. К примеру, если у вас установлен кредитный лимит в 20 тыс. грн, но после с вам списалась комиссия, то кредитный лимит может быть автоматически увеличен на сумму этой комиссии, а за дополнительный кредит придется платить еще больше.

В среднем на 100 должников приходится 125 кредитов, то есть, чтобы выплачивать старые долги, приходится влезать в новые. Главное правило: планировать свои расходы и не брать кредит, выплата которого станет для вас тяжелой ношей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время военного положения НБУ ввел ограничения на переводы и снятие налички. Это сделали для того, чтобы украинцы, у которых на счетах крупные суммы, не начали массово выводить средства.

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