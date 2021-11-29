Пересчитают тариф на газ, курс доллара и отстранят от работы без вакцинации: важные изменения в декабре

В Украине в декабре пересчитают пенсии, налоги и один из тарифов на газ. Кроме того, расширят список тех, кого не будут допускать к работе без вакцинации от коронавируса и запретят бесплатные пластиковые пакетики в магазинах и супермаркетах.

О том, как и почему изменится жизнь украинцев в декабре, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кабинет министров специальным постановлением снизил тариф для поставщика последней надежды (ПОН) до 7,96 грн за куб. Фактически, он не отличается от цен для тех клиентов, которые выбрали "Нафтогаз" в качестве своего поставщика.

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Но такое ограничение для ПОН истекает 1 декабря. А дальше платить придется по рыночной стоимости, которая считается по специальной формуле. И, вероятно, такая цена будет значительно выше. Услугами поставщика последней надежды пользуются только те клиенты, поставщики которого объявили, что не могут выполнять взятые на себя обязательство.

Тогда украинцев автоматически переводят на услуги ПОН (без предупреждения). Чтобы найти другого поставщика, дают всего 60 дней. За это время можно выбрать любого продавца газа.

В декабре ожидается масштабный перерасчет пенсий. Он коснется сразу пяти категорий:

тех, кто получает максимальную выплату;

тех, кто получает минимальную выплату;

тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия;

тех, кто имеет доплату за стаж сверх нормы;

тех, кто достиг возраста от 75 до 80 лет.

Такое повышение уже предусмотрено бюджетом ПФУ на 2021 год. Около 890 тыс. украинцев (от 75 до 80 лет) получат в среднем по 400 грн прибавки. Минимальная пенсия увеличится с 1854 до 1934 грн, а максимальная – с 18540 до 19340 грн. Прибавка за стаж сверх нормы – с 18,54 до 19,34 грн за каждый дополнительный год.

А если украинец достиг 65-летия и выполнил требования по стажу, сейчас он не может получать не меньше 2400 грн, а по новым правилам – не меньше 2600 грн. Эта цифра не покрывает даже расходы на самые необходимы продукты и товары первой необходимости. Ежемесячно Минсоц считает стоимость "продуктовой корзины". Она включает самые минимальные расходы.

Уже в декабре, считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, стоимость американской валюты перейдет психологически важную отметку в 27 грн/$. В первые недели последнего месяца 2021 года доллар может поднятья до отметки в 27,2 грн/$.

"В течение ближайшей недели мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн", – говорит эксперт.

На ситуацию повлияет целый ряд факторов, в том числе снижение спроса на украинские ценные бумаги (ОВГЗ). Также осенью традиционно больше денег приходится тратить на энергетический импорт. Газ и бензин Украина покупает за границей и тратит на это доллары.

С 1 декабря в Украине минимальную зарплату повысят с 6000 до 6500 грн. В результате работающие полный день украинцы не смогут получать меньше установленной суммы. Стоит отметить, что такой уровень минимальной зарплаты не соответствует общепринятым стандартам.

К примеру, в странах ЕС размер минимальной зарплаты пытаются держать на уровне 60% средней. На данный момент это около 9 тыс. грн. Низкая минималка также позволяет удерживать высокий уровень теневой занятости. Так, около 40% работающих официально зарабатывает всего лишь минималку. Остальное, скорее всего, платят в конвертах. И чем выше уровень минималки, тем меньшая "серая" часть, больше налогов поступает в бюджеты всех уровней. А это, в том числе, ресурс для повышения пенсий.

"Мы не просто могли бы повысить ее на больше, но и обязаны это сделать. Тарифы увеличились на 35%. Продукты питания также растут в цене. Если даже выходить из уровня инфляции и роста базовых цен, зарплата должна быть минимум 8,5-9 тыс. грн", – пояснил экс-министр социальной политики Андрей Рева

Вместе с повышением минималки и прожиточного минимума увеличится минимальный размер единого соцвзноса (ЕСВ), кроме того, также пересчитают и налоги для "ФОПов"-единщиков. Так:

Минимальный размер ЕСВ увеличится с 1320 до 1430 грн;

Единый налог для первой группы – с 260 до 268 грн.

Единый налог для второй группы – с 1200 до1430 грн.

Отметим, более существенное нововведение ожидается уже с 1 января 2022-го. Тогда все "ФОПы", кроме тех, которые находятся на первой группе единого налога (самозанятые с выручкой до 1 млн грн в год) должны будут установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).

Еще одно важное новведение декабря – с 9-го числа Министерство здравоохранения расширит список украинцев, которые не могут работать без вакцинации. Сейчас к ним относятся учителя, сотрудники центральных и местных органов власти. А уже через считанные дни список пополнят:

сотрудники предприятий и учреждений, которые управляются центральными органами власти;

те, кто оказывает соцуслуги;

сотрудники компаний, которые приналлежат государству и имеют стратегическое значение (к ним, в частности, относятся и все сотрудники "Укрзалізниці").

Отметим, что отстраненным от работы выплачивать зарплату не будут. А вернуться на работу можно будет сразу после того, как сотрудник вакцинируется. Увольнять невакцинированных запрещено (только если имеются другие основания, предусмотренные Кодексом законов о труде).

С 10 декабря в Украине в супермаркетах и магазинах перестанут выдавать бесплатные одноразовые пакетики. За пакет без ручек придется заплатить 2 грн, а пакетик с ручками обойдется в 2,5 грн. Это, как считают законодатели, будет стимулировать украинцев отказываться от использование вредной для экологии упаковки.

Вскоре страна полностью откажется от пакетиков. Такое нововведение предусмотрено с января 2023-го. Вместо них можно использовать, например, бумажные пакеты и многоразовые сумки.

В целом же декабрь может запомниться украинцам как позитивными (повышение соцстандартов), так и негативными (рост курса доллара) факторами.