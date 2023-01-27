Как вернуть украденные деньги на карту ПриватБанка

Украинцы регулярно сталкиваются с мошенниками, которые притворяются продавцами и требуют предоплату на банковскую карту, а потом пропадают вместе с деньгами. OBOZREVATEL разбирался, можно ли отменить такой перевод, если его совершили с карты ПриватБанка.

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Как отмечают в самом банке, пострадавшему необходимо обращаться не только в финучреждение, но и в правоохранительные органы. Это нужно, чтобы зафиксировать правонарушение, найти и наказать преступника.

"Расследование случаев мошенничества, а также розыск и задержание воров, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк в свою очередь всегда готов содействовать этому", – рассказали в банке.

Однако обращение в сам банк также имеет смысл, если вы хотите вернуть деньги. Для этого нужно связаться с оператором поддержки "Привата" по телефону или в онлайн-чате. От жертвы мошенничества потребуется предоставить всю информацию о переводе средств. Это номер карты (своей и мошенника), сумма перевода, дата и время совершения транзакции.

Если факт мошенничества будет подтвержден, деньги должны вернуть. Однако сроки поступления их не счет жертвы мошенников могут быть разными. Дело в том, что ПриватБанку часто приходится обращаться с заявлениями на возврат в сети других банков. А исходя из правил международных платежных систем, операция по возврату средств в таких случаях может занимать более двух недель.

В случае отказа от другого банка ПриватБанк формирует пакет документов и передает в международную платежную систему. При таком сценарии ожидание ответа длится 45-120 дней.

При этом, как предупреждает юрист "Громадського простору" Юрий Филенко, банки могут и не возвращать деньги, которые украли с карты мошенники. Финурчеждение имеет такое право, если во время проведения сомнительной транзакции использовалась проверка 3D-Secure, то есть вводился проверочный код.

Речь идет о вводе пароля, который приходит на финансовый номер мобильный номер для подтверждения перевода средств. То есть, если мошенники получили доступ к карточке жертвы, предварительно украв ее мобильный номер, вернуть деньги вряд ли получится.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 1,4 раза участились случаи мошенничества и при этом появились и новые схемы обмана. Мошенники обещают выплаты, собирают деньги якобы на благотворительность и притворяются продавцами.

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