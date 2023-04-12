Как украинцам выбрать бойлер для квартиры и дома: главные параметры

Чтобы выбрать бойлер, необходимо определиться с его параметрами – объемом, типом, мощностью, формой бака. К примеру, если вы живете одни и нужен прибор на одного человека, то подойдет бойлер объемом в 20-30 л. Если для двух человек – 50 л, для трех – 80 л, четырех-пяти человек – 100 л.

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О том, как правильно выбирать бойлер – читайте в материале OBOZREVATEL.

Для семьи, где больше 4-5 человек, подойдет прибор объемом в 150 л. Воды в нем хватит на ванную, душ с запасом, несколько раковин и умывальников. В свою очередь для частного дома подойдет объем более 150 л.

Какую выбрать мощность бойлера?

Бойлеры на 30 л рассчитаны на мощность 1-1,5 кВт, 50-80 л в среднем потребляют 1,6-2 кВт. В свою очередь приборы в 100–150 л мощностью около 2,1–3 кВт.

Следует отметить, что чем больше бойлер, тем дольше он греется. На нагрев нужно:

30 л – 1-1,5 часа;

50 л – 2 ч.;

120 л – 4 ч.

Как выбрать тип бойлера?

ТЭН – трубчатый электронагреватель, он бывает сухой и мокрый. Мокрый ТЭН – большой нагреватель, контактирующий с водой внутри бойлера. Чаще он изготовлен из меди, поскольку этот материал хорошо проводит тепло, а по форме напоминает загнутую спираль.

Сухой ТЭН погружен в специальную колбу и напрямую не контактирует с водой. Такие модели стоят дороже, сложнее в ремонте, замене деталей, гарантийном и ремонтном обслуживании.

Какой выбрать бак – из нержавейки или эмали?

Бойлер из обыкновенной стали с покрытием эмали. Риск появления ржавчины есть, ведь от резких перепадов температуры воды в баке эмаль может потрескаться. Конечно, у бойлера может быть магниевый анод, "забирающий" коррозию на себя.

Однако он не вечен (иногда выдерживает всего несколько лет), а его замена недешева. Также есть бойлеры из нержавеющей стали, разрушение ей в воде не страшно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцам, собирающимся купить генератор для дома, нужно рассчитать его мощность и выбрать тип устройства. Дело в том, что при покупке генератора просто приобрести не то, что необходимо, и переплатить.

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