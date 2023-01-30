Как выбрать генератор для дома правильно: в Кабмине дали пять советов украинцам

Украинцам, которые собираются купить генератор для дома, нужно рассчитать его мощность и выбрать тип устройства. Дело в том, что при покупке генератора легко приобрести не то, что нужно, и переплатить.

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На что обратить внимание при выборе электрогенератора, рассказали в Министерстве реинтеграции. Ведомство составило список из пяти ключевых советов.

Мощность

В первую очередь следует составить список подключаемых приборов и к их общей мощности добавить 20-30% – это и будет необходимый для генератора показатель. Как подсчитли в министерстве, обычно для работы бытовых приборов по типу холодильника, электрочайника и т.д. достаточно генератора на 3 кВт.

А вот если в доме есть котел отопления или электроплита, то понадобится устройство больше мощности – около 5 кВт. В случае же постоянной работы электрического отопления, насоса и бойлера лучше приобрести генератор на 7 кВт.

Тип топлива

В Украине чаще всего выбирают бензиновые или дизельные генераторы. Газовые генераторы, а также двухтопливные (газ плюс бензин) не пользуются большой популярностью из-за высоких требований к качеству газа, низкой автономности, сложностей с подключением к газовой сети и дороговизны.

При этом дизельный генератор стоит на 20-40% дороже аналогичного по мощности бензинового, зато потребляет меньше топлива и способен долго работать без перерывов. Бензиновые модели, в свою очередь, значительно тише и менее требовательны к топливу (например, не нужно специальное зимнее горючее).

Количество фаз

Генератор может быть однофазным или трехфазным. Здесь понимать, есть ли среди бытовых приборов оборудование с 3-фазным питанием. Если такого оборудования нет, то подойдет однофазный.

Если к потребителю подходит одна фаза, то напряжение его питания будет 220 В. Если говорят о трехфазном напряжении, то это всегда 380 В. К потребителям мощностью менее 10 кВт, как правило, подключают одну фазу – это 99% квартир и домов.

Тип пуска

В маломощных генераторах самый распространенный вид запуска – ручной. Устройства с ним также наиболее дешевы.

Также существует электронный запуск – путем нажатия на кнопку или поворота ключа зажигания. Он популярен среди малого бизнеса – устройство стоит дороже, однако экономится время.

Автоматический запуск (ATS) подойдет для больших домов или среднего бизнеса. Он позволяет при отключении света переключаться на питание от генератора без каких-либо действий со стороны пользователя. Обычно ATS снабжаются дорогие и мощные устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже неоднократно штрафовали владельцев генераторов якобы за продажу электроэнергии, при этом сами факты продаж не были зафиксированы. Все больше предпринимателей в стране жалуются на эту проблему.

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