Украинцам платят пенсии в Польше: инструкция, как обратиться за выплатой
Украинцы, которые находятся в Польше, могут обратиться за назначением пенсии в ПФУ (Пенсионный фонд Украины). Это могут сделать как пенсионеры, которые уже получали пенсию в Украине, так и достигшие пенсионного возраста за рубежом.
Об этом информируют в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Механизм обращения за назначением пенсии:
- Зайдите на веб-портал ПФУ.
- Перейдите на вкладку "Заявление о назначении пенсии", а затем перейдите по ссылке "Вход".
- Авторизуйтесь с помощью электронной подписи.
- В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Затем заполните данные и кликните на кнопку "Продолжить" и выберите вид пенсии – "Пенсия по возрасту".
- Ответьте на вопросы в опросе для заполнения заявления и дайте согласие на обработку своих данных.
- Закрепите скан-копии необходимых документов.
- Проверьте правильность заполненных данных в появившемся окне.
- Подпишите заявление с помощью портала Дія или КЭП.
Какие документы нужны для подачи заявления?
- Паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документы о страховом стаже (трудовая книжка, справка, диплом, военный билет и т.п.);
- реквизиты счета в банке
Также можно обратиться за назначением пенсии в Учреждение социального страхования Польши (ZUS). Инструкция:
- Обратитесь в территориальный орган ZUS по месту нахождения (после этого ведомство отправит ваши документы в ПФУ).
- Пенсия будет поступать на карту ежеквартально.
Какие нужны документы?
- Паспорт;
- справка о присвоении номера PESEL, или карта быта, или удостоверение личности;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документы о страховом стаже (трудовая книжка, справка, диплом, военный билет и т.п.);
- справка по реквизитам личного счета, открытого в польском банке.
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