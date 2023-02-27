Украинцам платят пенсии в Польше: инструкция, как обратиться за выплатой

Украинцы, которые находятся в Польше, могут обратиться за назначением пенсии в ПФУ (Пенсионный фонд Украины). Это могут сделать как пенсионеры, которые уже получали пенсию в Украине, так и достигшие пенсионного возраста за рубежом.

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Об этом информируют в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Механизм обращения за назначением пенсии:

Зайдите на веб-портал ПФУ. Перейдите на вкладку "Заявление о назначении пенсии", а затем перейдите по ссылке "Вход". Авторизуйтесь с помощью электронной подписи. В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Затем заполните данные и кликните на кнопку "Продолжить" и выберите вид пенсии – "Пенсия по возрасту". Ответьте на вопросы в опросе для заполнения заявления и дайте согласие на обработку своих данных. Закрепите скан-копии необходимых документов. Проверьте правильность заполненных данных в появившемся окне. Подпишите заявление с помощью портала Дія или КЭП.

Какие документы нужны для подачи заявления?

Паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, справка, диплом, военный билет и т.п.);

реквизиты счета в банке

Также можно обратиться за назначением пенсии в Учреждение социального страхования Польши (ZUS). Инструкция:

Обратитесь в территориальный орган ZUS по месту нахождения (после этого ведомство отправит ваши документы в ПФУ). Пенсия будет поступать на карту ежеквартально.

Какие нужны документы?

Паспорт;

справка о присвоении номера PESEL, или карта быта, или удостоверение личности;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, справка, диплом, военный билет и т.п.);

справка по реквизитам личного счета, открытого в польском банке.

OBOZREVATEL рассказывал ранее, что в Украине за считанные дни проведут самый масштабный перерасчет пенсий. Читайте – кто и сколько получит.

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