В Украине через считанные дни проведут самый масштабный перерасчет пенсий: кому добавят 1500 грн, а кому – 100

В Украине с 1 марта проведут масштабную индексацию пенсий. Выплаты повысят на 20%. При этом также увеличат и минимальные пенсии для тех, кто имел небольшие зарплаты и сейчас получает низкие выплаты.

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Как говорится в постановлении Кабинета министров, максимальная прибавка к пенсии составит 1500 грн. Ее могут получить те, кто сейчас имеет выплату в размере 7500 грн. Минимальная прибавка – 100 грн. Кроме индексации (повышения на 20% от расчетного размера пенсии), на повышение могут рассчитывать и те украинцы, которым индексация не поможет.

Речь идет о тех украинцах, у кого расчетный размер пенсии и так низкий, поэтому после повышения расчетной пенсии на 20% новая сумма все равно будет незначительно выше фактической пенсии с прибавками и доплатами (на 20% повышают "голую" пенсию).

Они могут претендовать на повышение как минимум в указанных размерах:

пенсионеры с маленьким стажем получат прибавку от 2100 до 2520 грн;

пенсионеры возрастом до 70 лет с полным стажем получат прибавку от 2300 до 2760 грн;

неработающие пенсионеры в возрасте от 65 до 70 лет с полным стажем – от 2600 до 3000 грн;

пенсионеры от 70 лет с полным стажем – от 3000 до 3120 грн.

Полный стаж для мужчин составляет 35 лет, а для женщин – 30 лет. Отметим, некоторые украинцы в результате индексации на 20% получат больше, чем указано выше. Речь идет только

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине размер пенсии считается исходя из целого ряда показателей. Перерасчет производят индивидуально, также индивидуально считают, на какую пенсию заработал украинец. Для высокой выплаты нужна высокая белая зарплата.

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