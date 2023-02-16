Как украинкам при рождении ребенка оформить помощь онлайн: инструкция

При рождении ребенка украинки могут оформить помощь от государства онлайн. Для этого нужно зайти на официальный сайт Минсоцполитики и выполнить несколько шагов.

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На сайте в разделе "Е-Сервіси" нужно выбрать раздел "Помощь при рождении ребенка". Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в Telegram.

После этого нужно зарегистрироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Далее для заполнения электронного заявления потребуются такие данные:

свидетельства о рождении ребенка;

паспортов обоих родителей;

регистрационных номеров учетной карточки налогоплательщиков обоих родителей;

номер банковского счёта в формате IBAN.

Также в заявлении необходимо будет указать сведения о ребенке, матери, отце, месте регистрации и фактическом местожительстве, если они отличаются. После этого нужно выбрать способ, по которому удобно получать выплаты: на карточку или на почтовое отделение.

Следующий шаг: если адресные данные заполнены верно, вам нужно будет выбрать территориальный орган соцзащиты, который должен рассмотреть запрос, а также список банков, с которыми территориальный орган имеет договорные отношения в части выплаты пособия.

После этого для внесения банковских реквизитов в блоке "Сведения для осуществления выплаты" требуется:

Добавить способ осуществления выплаты. Выбрать банк для выплаты, номер счета (29 символов), МФО банка (6 символов), код ЕГРПОУ банка (8 символов).

И последний шаг: нужно подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи. Решение о назначении средств придет на указанную электронную почту.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине по состоянию на 14 февраля профинансировали выплату жилищных субсидий и льгот уже на 5,2 млрд грн. На пенсионные выплаты с начала года было выделено 27,5 млрд грн.

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