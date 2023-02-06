Как спать в тепле при отключениях света и похолодании: украинцам дали советы

Из-за похолодания в Украине выросло потребление электричества. В связи с этим в стране сохраняется дефицит мощности. Результат – применение отключений света во всех областях, что влияет не только на работу, приготовление пищи и пр., но и сон. Ведь часто свет выключают поздним вечером и под утро – и спать приходится в прохладной комнате. Впрочем, есть способы даже в таких условиях сделать постель теплой.

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Легче всего согреться с помощью грелки, рассказывает Visit Ukraine. "Если у нет специальной, можно набрать в бутылку горячую воду", – советуют специалисты.

Также можно использовать опыт туристов и купить спальник. Если человек в нем не замерзает в походах, то в комнате тоже будет комфортно.

Для лучшего сохранения тепла вкладка для спальника должна быть из специальной ткани или микрофлиса. "В путешествиях его используют как постельное белье, а вашей кровати он прибавит несколько градусов", – говорится в материале.

Еще больше согреться ночью, отмечается, поможет палатка. Специалисты объясняют: от дыхания она быстро нагреется, "поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели".

Как сообщал OBOZREVATEL, при длительных отключениях света украинцы могут лишиться возможности готовить пищу. Особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В связи с этим важно запастись как продуктами, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении, так и соответствующим оборудованием.

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