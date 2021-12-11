Как сэкономить до 50% на новогодних наборах конфет: в Союзе потребителей дали советы

Новогодние подарочные кондитерские наборы продают намного дороже, чем те же сладости, купленные отдельно. Накрутка может составлять порядка 50%.

Чтобы сэкономить на сладких подарках на новогодние праздники, их можно формировать самостоятельно. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Он сообщил, что в Союзе потребителей решили провести эксперимент и купить по отдельности конфеты, шоколад и другие сладости, которые входили в подарочный набор.

"Подарок, собранный самостоятельно, обошелся в 101 грн, а те же конфеты в праздничной упаковке – в 151 грн. И это при том, что мы брали даже лучший набор конфет. Пару образцов не оказалось в наличии, и мы заменили их на аналогичные. Грубо говоря, если собирать новогодний подарок самостоятельно, можно сэкономить 50% стоимости", – пояснил Несмиянов.

Эксперт обратил внимание на то, что состав подарка указан на упаковке, поэтому собрать аналогичный набор не составит особого труда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что большая часть печенья, которое реализуют в магазинах, может быть опасной для здоровья. Опасные вещества могут накапливаться в организме и спровоцировать заболевание, пояснили эксперты.