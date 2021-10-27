Как правильно просить повышения заработной платы: советы психолога

Если работник хочет попросить у начальства повышение зарплаты, прежде всего нужно очень тщательно подготовится к разговору. Как говорит психолог Елена Адамюк, необходимо почувствовать свою готовность к новой заработной плате и осознать, отвечаете ли тому уровню, который хотите запросить.

Психолог и коуч рассказала в эфире телеканала "Украина", что следует учесть при разговоре с работодателем и какие аргументы подготовить. "Если вы уже давно выполняете задачи и обязанности по заниженной стоимости, вам будет трудно аргументировать руководству, почему так долго вы соглашались с этими условиями и вдруг передумали", – отмечает специалистка.

По словам Адамюк, нужно тщательно подготовиться к серьезному разговору. Психолог советует:

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выяснить средний уровень зарплат на аналогичной должности в регионе;

настроить себя на конструктивный диалог – не требовать, а аргументированно донести свою позицию;

не срываться во время встречи и не доводить до конфликта: донести заинтересованность работы в компании;

заверить в желании развиваться в пользу компании.

"Перед тем, как пойти к руководству, спросите себя – хотите ли вы оставаться на этой работе, если получите отказ повышения зарплаты, и действительно ли вы заслуживаете этого повышения глазами работодателя", – добавила Адамюк.

Отметим, в Украине самую высокую зарплату предлагают C++ программистам (создание программных продуктов) – в среднем 70 тыс. грн. Среди самых популярных профессий идут менеджеры по продажам, продавцы и водители.

В топ-5 самых популярных профессий вошли:

менеджер по продажам (19 тыс. грн);

продавец-консультант (11,3 тыс. грн);

водитель (17,5 тыс. грн);

администратор (12,5 тыс. грн);

повар (14 тыс. грн).

Самую большую зарплату в стране предлагают в Киеве – 17,5 тыс. грн. После столицы идут Днепр (15 тыс. грн), Одесса (15 тыс. грн), Харьков (14 тыс. грн), Львов (13,5 тыс. грн) и Запорожье (12 тыс. грн).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, аналитики рынка труда выявили рост количества вакансий для поваров. Всего за неделю на одном из ресурсов открылось более 800 предложений для поваров. Зарплата при этом достигает 30 тыс. грн.