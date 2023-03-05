Как получить пенсию на оккупированной территории Украины: в Минсоцполитики рассказали о выплатах

Украинцам на временно оккупированных территориях продолжают начислять пенсии и социальную помощь. Если человек получал пенсию или пособие на счет в банке, средства продолжат зачисляться на этот счет. Деньгами можно распоряжаться дистанционно – платить за услуги/товары через интернет, рассчитываться картой в магазинах, или если есть доступ к банкоматам, получать там наличные.

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"Мы разработали централизованный механизм начисления выплат, чтобы не обойти поддержкой тех людей, которые оказались на оккупированных территориях и тех, где идут активные боевые действия. Поэтому каждому и каждой на карточку приходят пенсионные выплаты и пособия, даже если это оккупированная территория или где мы только восстанавливаем нашу власть", – рассказала глава Минсоцполитики Оксана Жолнович на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Те жители оккупированных территорий, которые ранее получали пенсии на "Укрпочте", могут перевести выплаты на карту. В частности, Минсоцполитики и государственный ПриватБанк ранее согласовали инструкцию по удаленному открытию счета и изменению способа получения пенсии через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ):

в Приват24 в меню "Кошелек" нажмите "Добавить" и выберите "Digital карта", выберите тип карты, которую планируете оформить, платежную систему и валюту;

зарегистрируйтесь на сайте Пенсионного фонда (для этого понадобится КЭП; как ее получить, см. ниже), зайдите в меню "Внесение изменений в пенсионное дело" и выберите "Заявление об изменении способа пенсии", заполните необходимую информацию и подгрузите документы, сформулируйте заявление.

Чтобы получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), нужно перейти по ссылке, выбрать меню "Сертификаты"/"Личные" и пройти авторизацию в системе. После этого нажать "Получить новый", проверить корректность данных и выбрать "Данные верные". Альтернативный способ: в "Приват24" выбрать меню "Бизнес"/"Электронная цифровая подпись для физлица", проверить корректность данных и нажать "Данные верные".

В случае потери пенсионной карты на оккупированной территории нужно немедленно связаться с украинским банком, например через онлайн-чат, и заблокировать карту. При этом следует уточнить у банка, может ли он перевыпустить карту удаленно, в диджитал-формате. Такой картой можно будет по-прежнему пользоваться для безналичных расчетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, полмиллиона украинцев не получат индексацию пенсий в марте 2023 года. Однако они получат прибавку на 100 грн.

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