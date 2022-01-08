Как подготовиться и правильно пройти собеседование: рекрутер озвучила советы

Чтобы успешно пройти собеседования, необходимо пройти предварительную подготовку. Важно заранее подготовить ответы на типичные вопросы, а также приготовить вопросы для будущего работодателя.

Об этом OBOZREVATEL рассказала рекрутер международного сайта по трудоустройству Jooble Алиса Лаговская. Она составила список советов для тех, кто готовиться пройти собеседование:

В первую очередь, стоит подготовить резюме. Даже если вы претендуете на линейную или рабочую вакансию и работодатель не просит вас прислать резюме, перед собеседованием лучше все же составить его хотя бы для себя – так вы вспомните все свои рабочие места, периоды работы, причины смены места работы и т.д., чтобы потом озвучить в случае необходимости.

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Составьте несколько предложений о себе, а еще лучше – отрепетируйте их до собеседования. “Расскажите о себе” – это стандартный вопрос, который вам гарантированно зададут рекрутеры. Чтобы не теряться, срочно перебирая в мыслях все, что вы могли бы рассказать, заранее продумайте 2-4 предложения, которые раскроют ваши личностные и профессиональные качества.

Еще до собеседования с рекрутером поинтересуйтесь чем занимается компания, в которую вы идете. Как бы удивительно это не выглядело, но люди иногда не понимают, чем занимается компания – их интересует только что нужно делать и сколько платят. В то же время работодатели все чаще ищут не просто людей-исполнителей, а тех, которые разделяют ценности и миссию компании. Такую информацию о компании наверняка можно найти в интернете.

Подготовьте ответы на типичные вопросы как, например, вопрос о причине ухода с предыдущего места работы, почему компания должна выбрать именно вас среди всех претендентов, случались ли у вас неприятные/конфликтные ситуации с коллегами и как вы их решали, какой уровень зарплаты вы ожидаете и т. д.

Подготовьте список вопросов к рекрутеру: чем больше будет вопросов, тем лучше будет как для вас, так и для потенциального работодателя. Спрашивая все, что вас интересует, вы понимаете, насколько вас утраивает компания, а рекрутер, в свою очередь, озвучивает важную информацию, которую мог не упомянуть ранее на собеседовании.

Например, это могут быть вопросы о команде, в которой вам предстоит работать, графике выплаты зарплаты, политике оформления отпусков или больничных, наличия дополнительных бонусов, каких результатов работодатель ожидает от специалиста на этой должности и за какой период, как часто сотрудники работают сверхурочно и т. д. Всегда стоит помнить, что собеседование – это не допрос, а диалог, где два участника, поэтому вопросы могут задавать обе стороны. Пользуйтесь этим, чтобы после выхода на работу не оказалось непредвиденных сюрпризов.

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