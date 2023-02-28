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Как перевести выплаты назначенной в Украине пенсии в Польшу: инструкция

Владимир Пазий
Личные финансы
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Как перевести выплаты назначенной в Украине пенсии в Польшу

Украинцы могут перевести выплаты назначенной в Украине пенсии в Польшу. Для этого нужно подать свои документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

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Пошаговую инструкцию опубликовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Для переназначения пенсии в Польшу нужно:

  1. Обратиться в ZUS по месту пребывания и предоставить соответствующий пакет документов (список будет ниже в материале).
  2. Территориальный орган ZUS заполнит нужные формулы и копии документов и пришлет их в ПФУ (Пенсионный фонд Украины).
  3. В Пенсионном фонде рассмотрят заявление и примут решение – ответ предоставят ZUS.
  4. Пенсионные выплаты будут передаваться каждый квартал на счет, открытый в польском банке.

Какие нужны документы?

  • Паспорт гражданина Украины;
  • справка о присвоении номера PESEL;
  • номер учетной карточки налогоплательщика;
  • пенсионное удостоверение;
  • справка с банковскими реквизитами счета в банке (на который будут приходить выплаты).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как украинцам, живущим в Польше, обратиться за выплатой в Украине. Существует два способа – через Пенсионный фонд Украины и Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

Это могут сделать как пенсионеры, которые уже получали пенсию в Украине, так и те, которые достигли пенсионного возраста за рубежом. Читайте – как подать заявление, куда обращаться и какие документы нужно.

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