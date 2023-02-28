Как перевести выплаты назначенной в Украине пенсии в Польшу: инструкция
Украинцы могут перевести выплаты назначенной в Украине пенсии в Польшу. Для этого нужно подать свои документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).
Пошаговую инструкцию опубликовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Для переназначения пенсии в Польшу нужно:
- Обратиться в ZUS по месту пребывания и предоставить соответствующий пакет документов (список будет ниже в материале).
- Территориальный орган ZUS заполнит нужные формулы и копии документов и пришлет их в ПФУ (Пенсионный фонд Украины).
- В Пенсионном фонде рассмотрят заявление и примут решение – ответ предоставят ZUS.
- Пенсионные выплаты будут передаваться каждый квартал на счет, открытый в польском банке.
Какие нужны документы?
- Паспорт гражданина Украины;
- справка о присвоении номера PESEL;
- номер учетной карточки налогоплательщика;
- пенсионное удостоверение;
- справка с банковскими реквизитами счета в банке (на который будут приходить выплаты).
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как украинцам, живущим в Польше, обратиться за выплатой в Украине. Существует два способа – через Пенсионный фонд Украины и Учреждение социального страхования Польши (ZUS).
Это могут сделать как пенсионеры, которые уже получали пенсию в Украине, так и те, которые достигли пенсионного возраста за рубежом. Читайте – как подать заявление, куда обращаться и какие документы нужно.
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