Как перевести выплаты назначенной в Украине пенсии в Польшу: инструкция

Украинцы могут перевести выплаты назначенной в Украине пенсии в Польшу. Для этого нужно подать свои документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

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Пошаговую инструкцию опубликовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Для переназначения пенсии в Польшу нужно:

Обратиться в ZUS по месту пребывания и предоставить соответствующий пакет документов (список будет ниже в материале). Территориальный орган ZUS заполнит нужные формулы и копии документов и пришлет их в ПФУ (Пенсионный фонд Украины). В Пенсионном фонде рассмотрят заявление и примут решение – ответ предоставят ZUS. Пенсионные выплаты будут передаваться каждый квартал на счет, открытый в польском банке.

Какие нужны документы?

Паспорт гражданина Украины;

справка о присвоении номера PESEL;

номер учетной карточки налогоплательщика;

пенсионное удостоверение;

справка с банковскими реквизитами счета в банке (на который будут приходить выплаты).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как украинцам, живущим в Польше, обратиться за выплатой в Украине. Существует два способа – через Пенсионный фонд Украины и Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

Это могут сделать как пенсионеры, которые уже получали пенсию в Украине, так и те, которые достигли пенсионного возраста за рубежом. Читайте – как подать заявление, куда обращаться и какие документы нужно.

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