Кабмин задумал поламать застройщикам 'льготную' налоговую схему

В украинском правительстве задумали изменить продажу недвижимости в стране. В частности, планируется повысить налоговую ставку для каждой последующей сделки.

Так, застройщики потеряют "льготную" схему уплаты налогов. Как сообщает "Экономическая правда", это предусматривает одобренный Кабинетом министров законопроект о налоговых изменениях.

Документ оставляет действующие налоговые ставки при заключении одной сделки по продаже недвижимости в год и повышает ставки для каждой следующей. Например:

если в течение года был продан один объект (при условии владения им более трех лет), к оплате идет 2% для покупателя и продавца : 1% в Пенсионный фонд, 1% пошлины;

если два объекта, то со второй сделки продавцу необходимо уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора (обычно оплата ложится на покупателя).

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Вместе с тем на доход с каждой последующей сделки будет идти налог в размере 18% плюс 1,5% военного сбора.

Сейчас в Украине, согласно действующим нормам, если в течение года продано несколько объектов недвижимости, с каждой сделки уплачивается 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Отмечается, что благодаря этой возможности застройщики часто продают свои квартиры как физлица, а не фирмы. Ведь во втором случае пришлось бы платить 18% налога. Новые же изменения лишат застройщиков дальнейших уклонений от уплаты налогов через подобную схему.

"Им даже будет выгоднее продавать квартиры как фирмы, потому что в таком случае объектом налогообложения будет не доход, а прибыль. Сумму, которая облагается налогом, можно будет уменьшить за счет расходов", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что большинство обычных украинцев такие налоговые изменения не должны затронуть, поскольку мало кто владеет многими квартирами, которые нужно продать в течение года. Однако эксперты предполагают, что застройщики из-за увеличения налогов поднимут цены на жилье.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергей Пилипенко прогнозирует, что в Киеве в 2021 году средняя цена квартир на первичном рынке может вырасти на 15-20% и достичь $1,3 тыс./кв. м. К концу 2023 года – до $2 тыс./кв. м.