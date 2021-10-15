В Украине ужесточили правила проезда в поездах и автобусах: как избежать проблем

В правительстве пошли на очередной вынужденный шаг в борьбе с коронавирусом – на этот раз карантинные ограничения коснулись сферы пассажирских перевозок. Уже с 21 октября добраться из одного региона страны в другой автобусом, поездом либо самолетом нельзя будет без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Поэтому, чтобы точно попасть в транспорт, нужно иметь эти документы при себе.

Соответствующие изменения Кабинет министров внес в "карантинное" постановление № 1236. Усиленные правила будут действовать в областях, где установлен "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидбезопасности. Они вступают в силу с 21 октября.

В частности, новый порядок предусматривает, что все пассажиры и водители автобусов и поездов, а также пассажиры самолетов, пилоты и весь экипаж должны иметь при себе один из следующих документов:

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1) сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 в бумажном виде (для регионов в "желтой" зоне – документ о получении одной дозы двудозной вакцины от COVID-19);

2) международный, внутренний или иностранный сертификат в электронном виде в приложении "Дія", подтверждающий:

прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 (либо одной дозой для "желтых" регионов);

негативный результат ПЦР-тестирования;

полное выздоровления от болезни;

3) отрицательный ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действует в течение 72 часов).

Новые требования будут распространяться исключительно на межобластные перевозки, причем как регулярные, так и нерегулярные. На городских и внутренних маршрутах все останется без изменений. Кроме того, новые правила не будут применяться к детям до 18 лет.

Ответственность за наличие необходимых документов у всех пассажиров, водителей и авиационного персонала самолетов возлагается непосредственно на перевозчика.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцы готовы платить до 3 тыс. грн ради того, чтобы не делать вакцинацию от коронавируса, но получить сертификат. Несколько недель назад, как рассказали в Минцифре, в одной из больниц разоблачили врача, который вводил в реестр ложную информацию о прививках.

Также сообщалось, что за подделку сертификата о вакцинации в Украине хотят жестко наказывать. Изготовителям поддельных документов может грозить штраф в размере от 85 000 до 170 000 грн либо тюрьма до 3-х лет. При этом к уголовной ответственности привлекут и тех, кто будет использовать "липовые" СОVID-сертификаты.