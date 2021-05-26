Кабмин одобрил увеличение "детских" выплат: насколько вырастет размер пособия

Начиная с 2022 года в Украине может увеличиться размер пособия при рождении ребенка, который не пересматривался еще с 2014 года. Кабинет министров в среду, 26 мая, одобрил соответствующий законопроект, который разработали в Министерстве социальной политики.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Проектом документа предлагается увеличить выплату при рождении ребенка до 50 тыс. грн.

Сейчас размер госпомощи украинским семьям при рождении ребенка составляет 41 280 грн, сразу выплачивается 10 320 грн, а остальные деньги семья получает в течение 36 месяцев равными частями (по 860 грн ежемесячно). Таким образом, в случае принятия законопроекта в Верховной Раде, прибавка к помощи составит почти 10 тыс. грн.

В частности, документом предлагается:

с 2022 года при рождении первого и каждого последующего ребенка оказывать помощь в размере 50 тыс. грн. Единовременная выплата будет составлять 25% от суммы (12 500 грн), а остальные деньги будут выплачивать в течение следующих 36 месяцев равными частями (1 041 грн);

с 2023 года проводить ежегодную индексацию выплат (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

Если проект Закона будет поддержан народными депутатами, то автоматически увеличится и выплата в случае усыновлении ребенка, ведь она устанавливается на уровне размера помощи при рождении. Кроме того, в законопроекте остается помощь в виде "пакета малыша", который полагается в течение 30 дней после родов.

Напомним, с 1 июля 2021 года родители в Украине получат право выбирать, какую помощь хотят получить при рождении ребенка: "пакет малыша" (одноразовая натуральная помощь, комплект необходимых вещей и товаров для новорожденного) или его денежную компенсацию (такая возможность появится в рамках комплексной услуги еМалятко).

Стоимость "пакета малыша" должна составлять не менее трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет (согласно показателю на момент выдачи такой помощи). Эта помощь не засчитывается в размер суммы, положенной родителям при рождении ребенка.

Таким образом, в 2021 году эквивалент "пакета малыша" будет составлять:

с 1 июля 2021 — 6039 грн;

с 1 декабря 2021 — 6300 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, минимальную пенсию в Украине хотят повысить в 2 раза. В Верховную Раду внесен соответствующий законопроект.