Кабмин хочет раздать заробитчанам по 150 тысяч: кто получит

Государство может выплатить по 150 тыс. грн трудовым мигрантам, которые вернутся в Украину. Законодательную инициативу поддержали на заседании правительства и предлагают выдвинуть на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL. Как утверждают в правительстве, если их законопроект одобрит парламент, трудовые мигранты смогут получить до 150 тыс. грн грантовой поддержки на свой бизнес.

Воспользоваться этим смогут не все. Одно из ключевых условий получения средств – человек должен инвестировать в дело и свои деньги, при чем не меньше чем получит от государства. Кроме того, участник программы должен иметьне менее 1 года работы за границей и более 10 лет трудового стажа. Рассчитывать на помощь смогут люди, которые проработали в Украине и к тому же официально работали за границей, ведь нужно предоставить подтверждающие документы.

На осуществление программы выделят всего 108 млн грн, это значит что помощь получат не более 720 граждан. Все бизнес-проекты пройдут специальный отбор, но как их будут оценивать – неизвестно.

В правительстве уверены, что такая поддержка станет дополнительным стимулом для людей оставаться в Украине, открывать собственный бизнес, инвестировать средства в свое дело и создавать рабочие места. "Обычному гражданину будет сложно получить эти деньги. Особенности прохождения конкурса, подготовки документов не настолько прозрачны, что каждый человек может это сделать. Потому давайте будем откровенны. Эта программа превратится в поддержку конкретно взятых бизнесменов, которые и так себя неплохо чувствуют", – заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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