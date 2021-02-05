Заробитчанам раздадут по 150 тыс. грн: кто получит деньги и вернутся ли украинцы домой

Трудовые мигранты, которые вернутся в Украину, могут получить по 150 тыс. грн от государства на собственное дело. Соответствующую законодательную инициативу поддержали на заседании правительства и предлагают на рассмотрение Верховной Рады.

О том, кому и на каких условиях дадут деньги, а также изменит ли это ситуацию на рынке труда, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как утверждают в правительстве, если их законопроект одобрит парламент, трудовые мигранты смогут получить до 150 тыс. грн грантовой поддержки на свой бизнес. Но воспользоваться этим смогут не все. Одно из главных условий получения средств – человек должен инвестировать в дело и свои деньги, не меньше чем получит от государства. Кроме того, участник программы должен иметь не менее 1 года работы за границей и более 10 лет трудового стажа. Это автоматически отсекает молодежь. Рассчитывать на помощь смогут люди, которые немало проработали в Украине и к тому же официально работали за границей, ведь нужно предоставить подтверждающие документы.

Даже соответствуя критериям, попасть под программу будет нелегко. На нее выделят всего 108 млн грн, это значит что помощь получат не более 720 граждан. Все бизнес-проекты пройдут специальный отбор, но как их будут оценивать – пока неизвестно.

В правительстве уверены: такая поддержка станет дополнительным стимулом для людей оставаться в Украине, открывать собственный бизнес, инвестировать средства в свою громаду и создавать рабочие места. Но действительно ли эта инициатива имеет шансы на успех?

"Обычному гражданину будет сложно получить эти деньги, – утверждает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Особенности прохождения конкурса, подготовки документов не настолько прозрачны, что каждый человек может это сделать. Потому давайте будем откровенны. Эта программа превратится в поддержку конкретно взятых бизнесменов, которые и так себя неплохо чувствуют".

По словам Пендзина, мотивировать украинцев возвращаться домой можно только создавая им рабочие места. Не стоит ждать, что они сами найдут себе работу, нужно стимулировать крупный бизнес создавать новые предприятия и нанимать этих людей. Усредненная стоимость создания одного рабочего места в Украине порядка 40 тыс долл. Потому компенсации в 150 тыс грн (5 тыс долл) проблему не решит.

Василий Кот 11 лет провел на заработках в Испании. Там мужчина работал в колбасном цеху и понемногу изучил технологию производства традиционной испанской колбасы (самая известная – чоризо). Когда скопил достаточно средств, решил вернуться домой и создать в Украине собственное предприятие, которое будет специализироваться на натуральной испанской колбасе.

"Мне захотелось вернуться в свое государство, я его люблю, мне здесь комфортно. Наша страна действительно перспективная, здесь много возможностей. Нужно только работать с вдохновением и не опускать рук", – говорит Василий.

В 2016-м в селе Унов на Львовщине он начал создавать колбасу под брендом "Смачні ковбаси від vasyl.co". Сейчас здесь выпускают 8 сортов продукции. Фирма сотрудничает более чем с 30 ресторанами и магазинами, а также активно продает в интернете.

На старте в бизнес пришлось вложить около 100 тыс. долл и все это были личные средства Василия. "От государства мне ничего не было нужно. Трудностей как таковых я тоже не испытывал. Единственная проблема: я знал, как сделать, но не знал, как продавать. Мне было некомфортно ходить по заведеним и предлагать товар. Но несколько встреч – и я это преодолел", – рассказывает предприниматель.

Около восьми лет подряд Игорь Коц постоянно мотался на заработки за границу. Работал на стройке, сначала обычным строителем, потом и бригадиром. С последними заказами их бригаде не везло. Их несколько раз "кинули" и не заплатили. Бригада распалась, а Игорь решил вернуться домой, в родное село Балаховичи, что на севере Ривненской области.

"Хотелось быть ближе к семье, потому начал искать работу дома, – рассказывает Игорь. – У нас в собственности тогда уже было хозпомещение, которое в тот момент простаивало. Потому я начал думать, чем можно заняться и как его применить. Поискал в интернете варианты бизнес-проектов и остановился на молочной ферме".

Создать ферму – удовольствие недешевое. Всего для старта понадобилось около 700 тыс. грн. Поскольку своих денег не хватало, Игорь обратился за помощью к частным инвесторам, местной компании, которая помогает создавать семейные молочные фермы в области. Там ему предоставили сразу несколько беспроцентных кредитов. По предварительным подсчетам бизнес должен окупиться через 2,5 года.

"К сожалению, пока в план не вписываемся, – говорит Игорь. – Мы начали работать с 30 июля. А в конце лета коровы запускаются. Вот только начали телиться. Когда к весне все будут доиться, можно будет сделать какие-то выводы".

Пока наемных работников Игорь позволить себе не может, но в перспективе ферма может создать и новые рабочие места в селе.

Роман Волощенко родом с оккупированной территории. До 2016-го года служил в зоне АТО в составе Национальной гвардии. Когда закончил службу, возвращаться было некуда, не было ни денег ни жилья. Тогда решил на время поехать работать дальнобойщиком в западную Европу, чтобы заработать хоть на небольшую квартиру. Часть денег заработал, часть занял и купил самую недорогую квартиру в пригороде Киева. Постепенно сделал ремонт, позвал работать и брата, вместе они быстро погасили долг и смогли даже накопить немалую сумму.

"Застройщик, у которого я покупал первую квартиру, предложил купить еще, – говорит Роман. – У меня была часть денег, остальное мне дали в рассрочку. Сначала мы не планировали заниматься арендой, но так дело пошло".

За последние 4 года Роман с братом полноценно начали арендный бизнес. Сейчас сдают уже 3 квартиры, но на этом точку не ставят. Дело в том, что такой бизнес окупается минимум 10 лет. Покупка квартиры под аренду – это своеобразный вклад в пенсию. Роман все еще ездит на работу за границу. Но все же надеется, что со временем сможет остаться и полноценно работать в своей стране.

"Хотелось бы работать на свое государство и зарабатывать только здесь. Но пока это очень сложно. Если у бизнеса быстрая окупаемость – сфера уже под монополистами. Если у тебя нет "покровителя" – не о чем говорить. Тем не менее, я защищал Украину и вижу ее будущее. Несмотря на политические игры, я верю, что страна будет процветать. Потому решил вкладывать деньги именно здесь", – подчеркнул он.

Часть трудовых мигрантов продолжат вкладывать деньги в Украину, как и делали ранее. Здесь у них семьи, родные, друзья, они видят себя в этой стране. Именно это – главные составляющие их мотивации, а государственная поддержка – вторичный фактор. Может, новые гранты и стимулируют часть людей, которые имеют стартовый капитал, но еще сомневаются, все-таки открывать свой бизнес. Но учитывая скудные размеры финансирования, на общую картину это не повлияет. Массового возвращения украинцев домой пока ждать не стоит.