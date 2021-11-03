Иностранная валюта запрещена: Афганистану грозит голод

Захвативший в Афганистане власть Талибан запретил использование иностранной валюты в стране. Это может "добить" экономику страны, и так находящуюся на грани краха – миллионы ее жителей уже в скором времени могут столкнуться с голодом. Нарушителей этого запрета будут сурово наказывать – привлекать к уголовной ответственности.

По информации ВВС, запрет касается всех представителей афганского общества. Проводить операции с использованием иностранной валюты запрещается:

лавочникам;

торговцам;

бизнесменам;

широкой общественности.

Главной иностранной валютой в Афганистане является доллар США. Очень часто именно он используется в процессе торговли.

К примеру, доллары широко "ходят" на рынках Афганистана. Кроме того, они часто используются для торговли в приграничных районах Афганистана – прежде всего, с Пакистаном.

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Талибан аргументировал запрет на иностранную валюту экономическими вызовами, стоящими перед Афганистаном. "Экономическая ситуация и национальные интересы в стране требуют, чтобы все афганцы использовали афганскую валюту во всей своей деятельности", – приводит их слова ВВС.

К этому их могли подтолкнуть санкции, наложенные Западом после захвата талибами власти. Тогда Федеральная резервная система США и центральные банки в Европе заморозили миллиарды долларов зарубежных активов Афганистана. В связи с этим Талибан призвал к освобождению заграничных активов страны.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика Афганистана может сократиться на 30%. Результатом этого станет обнищание миллионов людей и, как следствие, гуманитарный кризис.

Фонд также заявил, что экономические проблемы Афганистана могут спровоцировать кризис с беженцами, который затронет соседние региону. Прежде всего, речь идет о Европе и, в частности, Турции.

Помимо этого, страна также страдает от сильной засухи, которая погубила большую часть урожая пшеницы и привела к резкому росту цен. В связи с этим, Мировая продовольственная программа ООН предупредила, что миллионы афганцев могут столкнуться с голодом. Этому также поспособствуют и другие факторы, в частности COVID-19 и общая конфликтная обстановка в стране.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину поступает все больше денег в виде частных переводов. Так, с начала 2021 года их объем составил более 10 млрд долларов. Значительную часть этой суммы составляют переводы от заробитчан.