Денег хватило не всем: названы самые богатые и бедные облцентры Украины

Местным властям в Украине в целом хватает денег на то, чтобы обеспечивать нормальные дороги, финансировать больницы и т.д. Наиболее финансово обеспеченными оказались Днепровское городское территориальное общество и Киев, которым хватает средств на покрытие расходов. При этом меньше всего ресурсов – у Краматорской и Северодонецкой общин, хотя в 2021 году последнее место занял Херсон.

Центр совместных действий провел исследование финансовой состоятельности городских территориальных общин областных центров. Результаты анализа показали, насколько органы местного самоуправления (ОМС) могут обеспечивать себя средствами для решения проблем граждан и стабильного развития общин.

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Днепровская; Киев; Львовская; Запорожская, Одесская; Винницкая, Тернопольская, Харьковская.

Херсонская; Северодонецкая, Николаевская, Краматорская; Луцкая.

Эксперты оценили 24 местных бюджета по таким индикаторам:

сколько денег выделяют на ремонт дорог, газификацию, закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, строительство школ и больниц;

сколько средств община тратит на содержание ОМС;

имеет ли ОМС остаточные средства, которые может отдать более бедным общинам;

сколько средств община тратит на зарплату.

Так, по каждому из индикаторов община получала одну из оценок: 0 баллов – низкий уровень, 5 баллов – средний уровень, 10 баллов – высокий уровень. Аналитики оценили местные бюджеты за 2018-2020 годы, а также январь-сентябрь 2021-го.

Отмечается, что аналитики выявили целый ряд эволюционных тенденций децентрализации.

Общий фонд – часть бюджета, из которой и финансируются важные расходы. В частности, зарплаты, стипендии, соцобеспечение, медикаменты, ЖКХ. Данные показывают, что к концу года доходы общего фонда большинства городских территориальных общин превысят показатели предыдущих лет.

Средства начали тратить на то стратегически необходимое, а не только на текущие расходы. Это доказывает и доля капитальных расходов, которая в среднем составляет четверть средств общин. Но стоит указать, что показатели по городам разные, пишет "Экономическая правда".

В 2021 году лидерами стали Днепр, Харьков и Львов. Они выделили на капитальные расходы 23,5-29,8% бюджета. В то же время общины Херсона, Николаева, Полтавы и Кропивницкого даже не приблизились к среднему показателю – 25,5%.

Как отмечается, это не всегда плохо, если эти деньги идут на привлечение профессиональных управленцев и, следовательно, улучшение качества или доступности услуг. Однако если цена услуг увеличивается, а качество остается неизменным или вообще ухудшается, это свидетельствует о "проедке" средств.

Эти же деньги идут менее состоятельным общинам, чтобы помочь им. Однако были и исключения. Так, в 2020 году Херсонская и Краматорская общины не направляли средства в госбюджет и не получали их в соответствии со своими показателями. То же было в это году в Херсоне и Черновцах.

Это позволяет ОМС ориентироваться лишь на свои силы. В таких условиях местным властям не нужно ждать помощи от государства. Также это создает благоприятные условия для малого и среднего бизнеса в обществе.

Кстати, как оказалось, финансовая состоятельность общин областных центров ежегодно растет не только в национальной, но и иностранной валюте. По этой причине управленцы не смогут апеллировать к курсу доллара, увидев место своей общины в рейтинге.

Исследование показало, что хоть стратегирование и важно для развития общины, но если она не имеет достаточно средств, усилия местных властей будут напрасны.

Именно финансовая способность является основным условием быстрого социально-экономического развития общества. Никакая реформа или качественная смена на местах невозможна, если в нее не вложили достаточно финансов.

При этом до сих пор большинство органов местного самоуправления недостаточно эффективно наращивали свой финансовый потенциал. Это ставит перед ними новые вызовы. От того, как они на них будут отвечать, зависит успех общества, качество жизни каждого жителя и результаты следующих местных выборов.

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