Говядина уже по 220 грн: в Украине взлетели цены на мясо

В Украине изменились цены на мясо. Говядина лишь за последние 2 недели выросла в цене на 7%, ее средняя цена в супермаркетах составляет 219,13 грн/кг. В то же время курятина в стране подешевела на 6%.

Постоянная динамика подорожания говядины наблюдается еще с начала 2018-го. Ключевая причина – постоянное сокращение объемов производства в Украине, сообщает пресс-служба УКАБ ("Украинский клуб аграрного бизнеса") в пятницу, 18 февраля.

Пока такая тенденция продолжается. По результатам 2021 года объемы производства говядины сократились аж на 10% по сравнению с предыдущим годом. При этом стабилизация ситуации не ожидается, эта динамика продолжается и в текущем году.

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При этом цена на наиболее популярный и доступный в Украине вид мяса – курятину – за 2 последние недели снизилась на 6%. Сейчас ее в среднем можно купить за 100,82 грн/кг.

В УКАБ отмечают, что, в отличии от говядины, в Украине растут объемы производства курятины. Это и могло стать причиной удешевления. По результатам января текущего года было произведено на 8,1% больше этого вида мяса, если сравнивать с таким же периодом 2021-го.

Отметим, по итогам 2021 года в Украине выросли средние цены на мясо, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В январе стоимость составляла 78,8 грн/кг, а уже в декабре подорожала аж до 94,8 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожали помидоры. За последние 2 недели их цена выросла на 29% и по состоянию на 17 февраля 2022 года их можно приобрести в среднем за 79,82 грн/кг.

Отмечается: в зимний период помидоры на полки супермаркетов поступают как от украинских тепличников, так и из Турции. И подорожали и те, и другие:

украинские томаты выросли в цене из-за роста себестоимости производства – в последние месяцы существенно подорожали энергоресурсы, необходимых для обогрева теплиц;

по той же причине растет цена и турецких помидоров.

OBOZREVATEL писал ранее, что цена хлеба в Украине лишь за месяц выросла на 8,35% (на 2 грн). Теперь "Царь хлеб" нарезка (600 г) стоит 25,96 грн. Основная причина подорожания – дефицит качественной муки и рост стоимости энергоносителей.