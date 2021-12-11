Где в Украине продают 100% фальсификата икры: состав не удалось определить

В Украине "бюджетная" икра, особенно заказанная интернете – практически со 100% вероятностью будет фальсификатом. Чаще ее изготовляют из желатина, однако иногда состав практически невозможно определить.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил председатель правления "Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий. По его словам, фальсификат икры может быть сделан просто из желатина. Такую икру от настоящей очень легко отличить и она не опасна. Но случается и икра другого происхождения, о составе которой неизвестно даже исследователям.

"Мы определили, что это искусственная капсула, рыбы там нет вообще. Но, что в ней – мы не исследовали. К сожалению, продается такая икра очень хорошо. У меня есть знакомые, которые покупают такую икру, им нравится, что она внешне очень красивая, не воняет рыбой. Но настоящая икра должна пахнуть рыбой. Как отразится на здоровье икра с непонятным составом – можно только себе представить.

Видео дня

По словам Безрукого, особенно большой риск попасть на фальсификат в интернете. Из 10 образцов, заказанных в рамках последних опубликованных исследований их центра, 7 оказались подделкой. Притом, подделка может быть как "на развес", так и в жестяных банках.

"Если же вы заказываете икру по 50 грн за банку – это практически со 100% вероятностью будет фальсификат", – отмечает Безрукий. В супермаркетах ситуация немного лучше, ведь там товар проходит соответствующий контроль. Но нужно также обращать внимание на этикетку и читать состав.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине абсолютное большинство икры, которая продается в интернете – фальсификат. В то же время у продукции в супермаркетах часто встречаются нарушения химического состава.