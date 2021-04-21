Где украинцы зарабатывают больше: опубликованы данные

Самую большую зарплату в Украине получают жители Киева, Донецкой и Киевской областей. Средняя зарплата в месяц в столице достигает 18 504 грн – самая высокая сумма в стране.

Об этом сообщает Comments.ua со ссылкой на данные Госстата. Отмечается, что меньше всего доход у тех, кто работает в Кировоградской области. Там в феврале 2021-го была зафиксирована самая низкая средняя зарплата – 9903 грн.

Средняя заработная плата в феврале 2021-го в Украине составила 12 549 грн. Тогда как в январе этот показатель был равен 12 337 грн, что меньше на 212 грн. В большинстве областей Украины заработная плата составляет от 10 до 11 тыс. грн в месяц.

Напомним, в Украине инициируют внедрение свободного трудового договора для малого и среднего бизнеса. Речь идет о договорном режиме трудовых отношений, когда основные условия труда будут определяться работодателем индивидуально для каждого работника в соответствии с договором. В таком трудовом договоре могут быть прописаны любые условия, о которых условятся работник и работодатель, даже если они не предусмотрены трудовым законодательством.

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