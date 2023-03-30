Где купить двухкомнатную квартиру за 40 тыс. грн в Украине: названы варианты

В Украине квартиру можно купить за 40 тыс. грн в небольшом населенном пункте. При этом такая недвижимость нуждается в ремонте.

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Это следует из объявлений, размещенных на специализированной платформе. В селе Помична Кировоградской области можно купить двухкомнатную квартиру за 40 тыс. грн. Площадь жилья составляет 47 квадратов. Кухня – 7 квадратных метров. Среди преимуществ: раздельная планировка.

"Двухкомнатная квартира находится на втором этаже двухэтажного дома в селе Помична. Две комнаты, коридор, кухня, ванная, туалет. Есть кладовка, сарай, погреб", – говорится в объявлении.

В Жолкве Львовской области можно купить двухкомнатную квартиру за 40 тыс. грн. Площадь жилья составляет 43 квадрата, площадь кухни - 8 квадратов. Жилье находится в центре города.

"Квартира обустроена для жизни, с мебелью и техникой, а также подходит под бизнес (для нотариуса, адвоката, массажного кабинета, парикмахерской. Центр города, есть место для стоянки авто", - говорится в объявлении.

В Славянке Днепропетровской области за 40 тыс. грн можно купить двухкомнатную квартиру. Площадь жилья - почти 42 квадрата, площадь кухни - 7,7 квадратов. Дом кирпичный, в квартире есть газ, электроэнергия. Недалеко - ЖД станция, остановка транспорта, магазин.

"Продам двухкомнатную квартиру возле АЗС на трассе Днепр-Донецк. Есть газ, требует ремонта", - говорится в объявлении. Жилье находится на первом этаже двухэтажного здания.

Отметим, в Украине рынок аренды так и не восстановился после начала полномасштабной войны. При этом цены на недвижимость в регионах, которые меньше всего пострадали от полномасштабной войны, увеличились по сравнению с тем, что было до полномасштабной войны. При этом в населенных пунктах, которые находятся недалеко от зоны активных боевых действий, цены обвалились.

Восстановление рынка недвижимости в Украине зависит от того, как быстро закончится война. Для того, чтобы цены росли, необходимо также обеспечить рост покупательной способности украинцев. В небольших населенных пунктах, где нет высокооплачиваемых рабочих мест и которые находятся далеко от крупных городов, цены останутся на достаточно низком уровне даже после окончания полномасштабной войны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине самая дешевая квартира в столице стоит около 20 тыс. долларов. Речь идет о жилье без ремонта и в отдаленных от метро районах.

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