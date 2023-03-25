Где купить дом на берегу реки за две тысячи долларов: названы дешевые варианты

В Украине дом на берегу реки или озера можно купить по цене около двух тысяч долларов. Такая недвижимость будет находится в небольшом населенном пункте, а в самом доме нужно провести ремонт.

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Об этом говорится в данных специализированного портала. В Камянское Днепропетровской области продается дом "для рыбака" за 40 тыс. грн. Дом находится на берегу водохранилища. Проведена электроэнергия, площадь участка составляет две сотки.

"В связи с переездом продам домик рыбака. Домик находится на расстоянии 35 метров от хорошего каменистого пляжа. Очень удобно спускать лодку или ловить с берега. Есть хороший белый виноград 7 кустов. Очень ранняя огромная черешня, крупная слива, груша. Есть газовая печка", – говорится в объявлении.

За две тысячи долларов продается дом площадью 70 квадратов на берегу реки в селе Сынюшин Брод Николаевской области. Площадь участка составляет 37 квадратов.

"Продам дом на берегу реки. Сынюшин Брод, Первомайский район, Николаевская обл. Веранда 7 на 3 метра. Есть погреб, сарай. Металлический забор, участок под огород 37 соток", – говорится в объявлении.

Отметим, самое дешевое жилье в Украине – в зоне боевых действий. Однако покупать квартиры в таких населенных пунктах – большой риск. А жить в таких районах опасно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где в Украине можно купить большой дом по цене до тысячи долларов. В большинстве случаев такая недвижимость нуждается в капитальном ремонте.