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Где купить дом на берегу реки за две тысячи долларов: названы дешевые варианты

Александр Литвин
Личные финансы
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Как выглядит дом за 40 тыс. грн

В Украине дом на берегу реки или озера можно купить по цене около двух тысяч долларов. Такая недвижимость будет находится в небольшом населенном пункте, а в самом доме нужно провести ремонт.

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Об этом говорится в данных специализированного портала. В Камянское Днепропетровской области продается дом "для рыбака" за 40 тыс. грн. Дом находится на берегу водохранилища. Проведена электроэнергия, площадь участка составляет две сотки. 

Как выглядит дом за 40 тыс. грн

"В связи с переездом продам домик рыбака. Домик находится на расстоянии 35 метров от хорошего каменистого пляжа. Очень удобно спускать лодку или ловить с берега. Есть хороший белый виноград 7 кустов. Очень ранняя огромная черешня, крупная слива, груша. Есть газовая печка", – говорится в объявлении. 

Где находится населенный пункт

За две тысячи долларов продается дом площадью 70 квадратов на берегу реки в селе Сынюшин Брод Николаевской области. Площадь участка составляет 37 квадратов. 

Как выглядит дом за две тысячи долларов

"Продам дом на берегу реки. Сынюшин Брод, Первомайский район, Николаевская обл. Веранда 7 на 3 метра. Есть погреб, сарай. Металлический забор, участок под огород 37 соток", – говорится в объявлении. 

Дом находится в Николаевской области

Отметим, самое дешевое жилье в Украине – в зоне боевых действий. Однако покупать квартиры в таких населенных пунктах – большой риск. А жить в таких районах опасно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где в Украине можно купить большой дом по цене до тысячи долларов. В большинстве случаев такая недвижимость нуждается в капитальном ремонте.

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