ГБР вскрыло схему незаконной добычи ископаемых в Украине: из-за чиновника страна потеряла десятки миллионов

Государственное бюро расследование (ГБР) закончило расследование о незаконных действиях заместителя главы Государственной службы геологии и недр Украины. Из-за незаконной добычи ископаемых бюджет потерял 48 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГБР. "Установлено, что из-за безответственного отношения чиновника к своим служебным обязанностям состоялось самовольное пользование недрами одним из горнодобывающих предприятий. В результате незаконно добыто 191 000 тонн полезных ископаемых в период приостановления действия разрешения на их добычу", – говорится в сообщении.

В суд направлено обвинительное заключение. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном движимы осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение – Главное оперативное управление ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ходосовка Киевской активисты зафиксировали попытку незаконной добычи песка – было обнаружено два грузовика, которые вывозили песок с территории коттеджного городка "Новая Конча-Заспа CRYSTAL".