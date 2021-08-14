"Евробляхи" у украинцев конфискуют: что происходит

В Украине у владельцев "евроблях" конфискуют автомобили. При попытке растаможить автомобиль, транспорт конфискуют по решению суда.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Несколько лет назад Андрей с сыном купили автомобиль на европейской регистрации. Покупали у знакомых, и никаких проблем с машиной, по их заверениям, не было. После введения новых правил растаможки, семья решила "легализовать" свое авто. Они поехали на таможенный пост Городок, прошли техосмотр, сделали сертификат, уже должны были получить документы на переоформление в МРЭО и ехать домой. Но внезапно к ним позвонил брокер и сообщил: исполнительная служба конфискует машину.

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"Как нам объяснили, какие-то проблемы с человеком, который перегонял автомобиль. – говорит Андрей. – В исполнительной службе нам сказали, что по отношению к этому автомобилю, мы – никто. Виновник тот, кто перегонял авто, и конфискация происходит как бы у него".

Сам автомобиль обошелся семье Андрея в 2,5 тыс. долл. За растаможку и услуги брокера они отдали примерно столько же. Андрей продолжает искать возможности, как вернуть автомобиль, но никакой уверенности в положительном исходе у него уже нет. Семья даже не знает, где их авто сейчас.

"Происходит следующие. – Рассказывает таможенный брокер и юрист организации "АвтоЕвроСила" Иван Казачук. – Есть решение суда о конфискации транспортного средства. Этот автомобиль приезжает на таможню и таможня должна временно его задержать. Человека фактически загоняют в капкан. Он платит 30-40 тыс. грн таможенных платежей. Но ему выносят карту отказа в таможенном оформлении, вызывают полицию и исполнительную службу".

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам, которые ездят на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин придется искать их реальных владельцев за границей. Так, большинство "евроблях" оформлены на европейские компании, а их реальные владельцы – украинцы – ездят с доверенностями.