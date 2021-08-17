У украинцев конфискуют "евробляхи": кто может потерять автомобиль и в чем скрыта проблема

Владельцы "евроблях" по всей Украине боятся везти свои автомобили на растаможку, ведь там их может изъять исполнительная служба. Притом до конфискации сами владельцы часто и не подозревают, что с их машинами есть проблемы.

О том, почему конфискуют авто на иностранной регистрации и можно ли их вернуть, читайте в материале OBOZREVATEL.

Несколько лет назад Андрей с сыном купили автомобиль на европейской регистрации. Брали у знакомых, и никаких проблем с машиной, по заверениям тех, не было. После введения новых правил растаможки семья решила "легализовать" свое авто: поехали на таможенный пост Городок, прошли техосмотр, сделали сертификат, уже должны были получить документы на переоформление в МРЭО и ехать домой. Но внезапно им позвонил брокер и сообщил: исполнительная служба конфискует машину.

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"Как нам объяснили, какие-то проблемы с человеком, который перегонял автомобиль, – говорит Андрей. – В исполнительной службе нам сказали, что по отношению к этому автомобилю мы – никто. Виновник тот, кто перегонял авто и конфискация происходит как бы у него".

Автомобиль обошелся семье Андрея в 2,5 тыс. долл, еще примерно столько же заплатили за растаможку и услуги брокера. Андрей продолжает искать возможности, как вернуть машину, но никакой уверенности в положительном исходе у него уже нет. Семья даже не знает, где их авто сейчас.

"Я уверен на 1000%, что мы машину уже потеряли. После суда ее выставят на аукцион и единственное, что мне предложили, – ее выкупить. Но это же смешно. Я заплатил за машину деньги и теперь ее выкупать? Проще было сжечь этот автомобиль у них перед глазами. Была бы совесть чище. У меня из коллег много кто ездит на нерастаможенных авто".

"Говорят, будут растаможивать, а я им говорю: "Упаси Боже! Останешься вообще без автомобиля!" Лучше, говорю, на автошрот отдай, хоть часть денег отобьешь. Я теперь и 10-му и 100-му скажу, чтобы не ехали!" – рассказывает украинец.

В ноябре 2018-го изменилось законодательство и ввели новую статью о конфискации транспортных средств за нарушение режима временного ввоза и режима транзита. Суды начали выносить соответствующие постановления, но исполнительная служба их не выполняла.

Это продолжалось три года, пока весной 2021-го не приняли новый закон о растаможке и эти автомобили не начали массово приезжать на таможни.

"Происходит следующее. Есть решение суда о конфискации транспортного средства. Этот автомобиль приезжает на таможню и таможня должна временно его задержать. Человека фактически загоняют в капкан. Он платит 30-40 тыс. грн таможенных платежей, но ему выносят карту отказа в таможенном оформлении, вызывают полицию и исполнительную службу", – рассказывает таможенный брокер и юрист организации "АвтоЕвроСила" Иван Казачук.

Граждане, которые сами завозили свой автомобиль и целенаправлено нарушили режим, ожидая законопроект о растаможке, обычно знают, что на их авто может быть наложен арест, потому пытались решить проблемы до поездки на таможню. С конфискацией сталкивались в основном те, кто купил авто в Украине, как Андрей.

Главное правило – работать с юристом. По словам Казачука, таможенные брокеры не имеют доступа к реестрам. И если по автомобилю есть постановление суда, то они о нем не знают. Потому автовладельцев призывают обращаться только к квалифицированным брокерам, которые работают с юристами, или же самим искать юриста, чтобы сделать должную проверку.

"У меня вот сегодня заехало 40 автомобилей на таможенный терминал. Вчера-позавчера по каждому автомобилю пришел отчет об отсутствии постановления о конфискации. И я не волнуюсь, что кто-то из людей окажется без авто", – говорит Казачук.

Если же постановление есть – это не конец. Автомобиль также могут растаможить, но только после некоторых манипуляций. Схема следующая:

Адвокаты обжалуют решение о конфискации в суде. Когда решение суда обжалуется, оно не набирает законной силы и находится в подвешенном состоянии. В это время таможенное оформление возможно. После растаможки копию декларации и чеки об уплате таможенных платежей предоставляют в суд. По закону суд должен закрыть дело из-за отсутствия состава правонарушения.

Но вот если на таможню попадает автомобиль, по которому есть действующее постановление суда о конфискации, тогда что-то изменить будет очень сложно.

Как рассказывает помощница адвоката Ирина Лобанец, которая имеет опыт работы с такими случаями, к ним поступает по 10-15 звонков в день с жалобами на потерю авто. В некоторых случаях машину можно будет вернуть, в других – нет. К примеру, если изъятый автомобиль завозил на территорию Украины иностранец, найти которого возможности нет, то и вернуть автомобиль уже не получится.

"Шансы вернуть конфискованное авто обычно 50/50, – говорит Лобанец. – Последние законопроекты, которые касаются растаможки, не регулируют вопросы людей, которым были выписаны штрафы или конфискации. В суд мы идем с просьбой: "Есть закон, дайте нам растаможиться". И дальше уже все идет на волю случая. В апелляции есть как отказы, так и удовлетворения. Если в апелляции отказ – про авто действительно можно забыть".

В целом далеко не все владельцы "евроблях" сталкиваются с такими проблемами при растаможке. Многим удается легко пройти все процедуры, но бывают и случаи, в которых украинцы действительно теряют свой автомобиль и ничего не могут сделать. Такая конфискация – не выходит за рамки закона. Ведь пока автомобили не "легализованы" на территории Украины, они гражданам не принадлежат.

Другой вопрос, что волна конфискаций может оказать негативное влияние на процесс массовой легализации "евроблях" в стране. Ведь пострадавшие своим примером будут убеждать всех вокруг, что ехать на таможню как раз не стоит. А государство на такие риски пока не реагирует.