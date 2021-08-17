У украинцев конфискуют "евробляхи": кто может потерять автомобиль и в чем скрыта проблема

Елена Бережнюк
Елена Бережнюк
Личные финансы
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В Украине 'евробляхи' могут конфисковать прямо во время растаможки

Владельцы "евроблях" по всей Украине боятся везти свои автомобили на растаможку, ведь там их может изъять исполнительная служба. Притом до конфискации сами владельцы часто и не подозревают, что с их машинами есть проблемы.

О том, почему конфискуют авто на иностранной регистрации и можно ли их вернуть, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как можно потерять автомобиль?

Несколько лет назад Андрей с сыном купили автомобиль на европейской регистрации. Брали у знакомых, и никаких проблем с машиной, по заверениям тех, не было. После введения новых правил растаможки семья решила "легализовать" свое авто: поехали на таможенный пост Городок, прошли техосмотр, сделали сертификат, уже должны были получить документы на переоформление в МРЭО и ехать домой. Но внезапно им позвонил брокер и сообщил: исполнительная служба конфискует машину.

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"Как нам объяснили, какие-то проблемы с человеком, который перегонял автомобиль, – говорит Андрей. – В исполнительной службе нам сказали, что по отношению к этому автомобилю мы – никто. Виновник тот, кто перегонял авто и конфискация происходит как бы у него".

Очередь на растаможке

Автомобиль обошелся семье Андрея в 2,5 тыс. долл, еще примерно столько же заплатили за растаможку и услуги брокера. Андрей продолжает искать возможности, как вернуть машину, но никакой уверенности в положительном исходе у него уже нет. Семья даже не знает, где их авто сейчас.

"Я уверен на 1000%, что мы машину уже потеряли. После суда ее выставят на аукцион и единственное, что мне предложили, – ее выкупить. Но это же смешно. Я заплатил за машину деньги и теперь ее выкупать? Проще было сжечь этот автомобиль у них перед глазами. Была бы совесть чище. У меня из коллег много кто ездит на нерастаможенных авто".

"Говорят, будут растаможивать, а я им говорю: "Упаси Боже! Останешься вообще без автомобиля!" Лучше, говорю, на автошрот отдай, хоть часть денег отобьешь. Я теперь и 10-му и 100-му скажу, чтобы не ехали!" – рассказывает украинец.

Почему авто начали конфисковать?

  • В ноябре 2018-го изменилось законодательство и ввели новую статью о конфискации транспортных средств за нарушение режима временного ввоза и режима транзита. Суды начали выносить соответствующие постановления, но исполнительная служба их не выполняла.

  • Это продолжалось три года, пока весной 2021-го не приняли новый закон о растаможке и эти автомобили не начали массово приезжать на таможни.

"Происходит следующее. Есть решение суда о конфискации транспортного средства. Этот автомобиль приезжает на таможню и таможня должна временно его задержать. Человека фактически загоняют в капкан. Он платит 30-40 тыс. грн таможенных платежей, но ему выносят карту отказа в таможенном оформлении, вызывают полицию и исполнительную службу", – рассказывает таможенный брокер и юрист организации "АвтоЕвроСила" Иван Казачук.

Граждане, которые сами завозили свой автомобиль и целенаправлено нарушили режим, ожидая законопроект о растаможке, обычно знают, что на их авто может быть наложен арест, потому пытались решить проблемы до поездки на таможню. С конфискацией сталкивались в основном те, кто купил авто в Украине, как Андрей.

Как избежать проблем?

Главное правило – работать с юристом. По словам Казачука, таможенные брокеры не имеют доступа к реестрам. И если по автомобилю есть постановление суда, то они о нем не знают. Потому автовладельцев призывают обращаться только к квалифицированным брокерам, которые работают с юристами, или же самим искать юриста, чтобы сделать должную проверку.

"У меня вот сегодня заехало 40 автомобилей на таможенный терминал. Вчера-позавчера по каждому автомобилю пришел отчет об отсутствии постановления о конфискации. И я не волнуюсь, что кто-то из людей окажется без авто", – говорит Казачук.

Если же постановление есть – это не конец. Автомобиль также могут растаможить, но только после некоторых манипуляций. Схема следующая:

  1. Адвокаты обжалуют решение о конфискации в суде.

  2. Когда решение суда обжалуется, оно не набирает законной силы и находится в подвешенном состоянии. В это время таможенное оформление возможно.

  3. После растаможки копию декларации и чеки об уплате таможенных платежей предоставляют в суд. По закону суд должен закрыть дело из-за отсутствия состава правонарушения.

Но вот если на таможню попадает автомобиль, по которому есть действующее постановление суда о конфискации, тогда что-то изменить будет очень сложно.

Можно ли вернуть автомобиль?

Как рассказывает помощница адвоката Ирина Лобанец, которая имеет опыт работы с такими случаями, к ним поступает по 10-15 звонков в день с жалобами на потерю авто. В некоторых случаях машину можно будет вернуть, в других – нет. К примеру, если изъятый автомобиль завозил на территорию Украины иностранец, найти которого возможности нет, то и вернуть автомобиль уже не получится.

"Шансы вернуть конфискованное авто обычно 50/50, – говорит Лобанец. – Последние законопроекты, которые касаются растаможки, не регулируют вопросы людей, которым были выписаны штрафы или конфискации. В суд мы идем с просьбой: "Есть закон, дайте нам растаможиться". И дальше уже все идет на волю случая. В апелляции есть как отказы, так и удовлетворения. Если в апелляции отказ – про авто действительно можно забыть".

Что в итоге?

В целом далеко не все владельцы "евроблях" сталкиваются с такими проблемами при растаможке. Многим удается легко пройти все процедуры, но бывают и случаи, в которых украинцы действительно теряют свой автомобиль и ничего не могут сделать. Такая конфискация – не выходит за рамки закона. Ведь пока автомобили не "легализованы" на территории Украины, они гражданам не принадлежат.

Другой вопрос, что волна конфискаций может оказать негативное влияние на процесс массовой легализации "евроблях" в стране. Ведь пострадавшие своим примером будут убеждать всех вокруг, что ехать на таможню как раз не стоит. А государство на такие риски пока не реагирует.

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