Экс-владелец обанкротившегося Дельта Банка будет выплачивать Украине долг 27 тысяч лет

Роман Костюченко
Личные финансы
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Экс-владелец обанкротившегося Дельта Банка будет выплачивать государству долг 27 тысяч лет

Бывший владелец и топ-менеджер Дельта Банка Николай Лагун, которому сообщили о подозрении в растрате, устроился экономистом в частную компанию со ставкой в 14 тыс. грн в месяц и перечисляет свою зарплату на погашение долга перед государственным Ощадбанком. Таким образом, для выплаты всей суммы долга ему понадобится 27 тысяч лет.

Об этом говорится в материале журналистов-расследователей BIHUS info. Отмечается: Лагун вроде бы перечисляет Ощадбанку 100% своей зарплаты.

"По информации из судебного реестра, Николай Лагун летом 2021-го устроился экономистом в частную компанию – с 40-часовой рабочей неделей и зарплатой, 100% которой, по его заявлению, должны идти в счет погашения долга. Журналисты выяснили, что речь идет о зарплате в 14 тыс. грн в месяц. Соответственно, долг в размере 4,5 млрд грн банкир такими темпами будет выплачивать ориентировочно 27 тысяч лет", – говорится в расследовании.

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В то же время отмечается: это обстоятельство стало одним из тех, на основании которых в конце ноября 2021 года (в момент, когда мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста еще действовала ) Печерский райсуд Киева разрешил Лагуну выезжать из Украины. Другой причиной стало то, что Лагун якобы является стороной или свидетелем в ряде судебных дел в Беларуси и Великобритании, а значит, ему необходимо присутствовать на зарубежных заседаниях.

Выплата долга может растянуться до 54 тысяч лет

Согласно информации из судебного реестра, Лагун работает экономистом в ООО "Дельта Лизинг". "Так, 14.07.2021 года ЛИЦО_3 было принят на работу в ООО "Дельта Лизинг" на должность экономиста с 40-часовой рабочей неделей, что подтверждается Приказом №6-к от 14.07.2021 года", – говорится в определении суда.

При этом там отмечается, что для погашения долга Лагун отдает не всю, а только половину своей зарплаты. "С целью погашения долга по исполнительному производству ... ЛИЦО_3 обратилось к своему работодателю с заявлением относительно осуществления ежемесячного отчисления от своей заработной платы в размере 50% (половина) в пользу Отдела принудительного исполнения решений Департамента платежа", – написано в определении.

Учитывая информацию BIHUS info о том, что ежемесячно Лагун получает 14 тыс. грн, получается, что каждый месяц он отдает в уплату долга 7 тыс. грн. Таким образом, чтобы выплатить все 4,5 млрд грн, ему понадобиться около 54 тысяч лет.

В какой компании работает Лагун

Еще до момента трудоустройства Лагуна, Национальный банк отозвал все лицензии у ООО "Дельта Лизинг". Более того, еще в сентябре 2021 года компания изменила название на ООО "Инвестпрофконсалт". А также переехала в Киеве с ул. Шелковичной, 42-44 на ул. Зверинецкая, 63. Уставный капитал этого предприятия составляет 54,5 тыс. грн.

В сентябре 2021 года "Дельта Лизинг" изменила название на ООО "Инвестпрофконсалт"

Проверка же "Инвестпрофконсалт" в реестрах НБУ показала, что она значится как исключенная из реестров. Это значит, что, вероятнее всего, заниматься лизингом компания не может. Разве что подпольно, что наказуемо.

НБУ отозвал все лицензии у ООО "Дельта Лизинг"

Что предшествовало

В октябре 2021 года бывшему владельцу Дельта Банка Лагуну сообщили о подозрении в растрате. Сам банк в 2015-м был признан НБУ неплатежеспособным, а Офис генпрокурора ведет расследование в процессах 10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

Их совокупная задолженность перед вкладчиками составляет более 120 млрд грн. Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на протяжении 2012-2015 годов топ-менеджеры учреждения заключили заранее убыточные для банка кредитные договоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины через суд добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования Дельта Банка. Сумма составила 924,22 млн грн.

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