Доллары в Украине будут продавать по новым правилам: повлияет ли на курс

Национальный банк изменил правила покупки валюты для физлиц-предпринимателей и юридических лиц: Раньше они могли покупать доллары только под конкретную цель, а теперь достаточно открыть валютный счет и отправить заявку. Такое новшество может увеличить спрос на американскую валюту и повлиять на ее курс.

Как рассказал в комментарии UBR замглавы НБУ Юрий Гелетей, новшество окажет влияние на валютный рынок даже больше, чем предыдущие ослабления правил. Теоритически упрощение доступа бизнеса к валютному межбанку могло бы оказать дополнительное давление курс гривны – за счет повышенного спроса на выкуп ресурса.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий считает, что повыситься спрос на выкуп валюты может при совпадении нескольких факторов. Среди них – необходимость для предпринимателей оплачивать форвардные контракты.

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"Предприниматель также может попробовать закрыть валютный риск – купить валюту сегодня, чтоб заплатить в будущем за контракт и таким образом уйти от валютного курсообразования. Кроме того, покупка валюты может быть осуществлена с целью фиксации в ней цены контракта. Например, к импортеру сегодня приехали бананы, он отдал их на торговую сессию. Если у него есть свободная гривна, он может зафиксировать стоимость бананов в долларе и, опять же, за этот доллар оплатить импортный контракт", – привел примеры финаналитик.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать купюры американской валюты из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо к финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.