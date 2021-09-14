Доллары отказываются принимать в обменниках: в НБУ показали, какую валюту будет сложно обменять

В Украине в обменниках отказываются принимать доллары, которые имеют повреждения, пятна или потертости. Кроме того, сложно будет обменять купюру в 100 долларов 1993 года выпуска (детектор валют распознает их как фальшивые). В то же время в банках такие деньги принять обязаны, но за это придется отдать комиссию до 30%.

Согласно презентации НБУ, банкам и обменникам запрещено отказываться принимать доллары зависимо от их года выпуска, если они считаются действительными в США. При этом в Штатах принимают все купюры, выпущенные после 1914-го.

Но при этом украинцы жалуются, что на самом деле и банки, и обменники некоторые купюры принимать отказываются. К примеру, банкноты номиналом в 100 долларов 1993 года. Их подлинность не удается определить с помощью детектора банкнот. Вместо этого клиентам предлагают забрать купюру на инкассо (отправить в иностранный банк для обмена и заплатить за это комиссию). Такая же проблема происходит и с другими банкнотами, выпущенными до 1996 года.

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есть всего лишь небольшие потертости;

есть небольшие надписи (площадь до 200 мм);

до трех пятен до 5 мм каждая;

надрывы до 3 мм;

прокол до 1 мм.

При этом важно отметить, что решение о том, принимать доллары или нет, принимает кассир. То есть вполне возможно, что купюра соответствует необходимому уровню качества, но ее все равно откажутся обменивать.

В таком случае можно обратиться за инкассо (то есть прийти в банк и попросить, чтобы купюру отправили в банк-корреспондент за границу для обмена). Такая услуга может стоить от 10 до 30% (каждый банк сам устанавливает цену), а процедура обмена может затянутся на долгие месяцы.

если есть сомнения о подлинности купюры (в таком случае можно также обратится в НБУ для исследования);

если повреждения превышают выше перечисленные ограничения;

если поменялся цвет купюры;

если она была полностью разорвана;

если она тлела.

Вот, как выглядят банкноты, которые не примут в обменниках, но могут отправить на инкассо:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать доллары из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо к финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.