Замглавы НБУ с урезанной зарплатой увеличил доходы и депозиты. Декларация

В 2020 году семья зампредседателя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба увеличила свой официальный доход (на 6,3%), а также сумму сбережений на банковских счетах.

Об этом следует из декларации Сологуба за прошлый год, опубликованной на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции 5 марта, и финансового отчета за 2019-й (подан 20 марта-2020).

За прошлый год общий доход замглавы НБУ и его жены Илоны Сологуб составил 5,1 млн грн (в 2019-м – 4,8 млн грн).

При этом официальная зарплата Сологуба в Нацбанке за год сократилась с 3,7 млн грн до 3,4 млн грн.

Как пишет на сайте Dubinsky.pro Андрей Пшеничный, последний факт, скорее всего, связан с карантинными ограничениями из-за COVID-19. Так, в апреле-2020 оклады госслужащих были ограничены 10 минимальными зарплатами (47 тыс. грн/месяц).

Не больше этой суммы четыре месяца должен был получать и Сологуб. "Его годовой оклад должен был сильнее пострадать от действовавших ограничений. Тем не менее он смог получить в 2020-ом зарплаты на 3,4 млн грн, это около 280,3 тыс. грн в месяц", – сказано в материале. В декларациях при этом не указывается размер выплат, полученных конкретного месяца.

Кроме того, в годовом отчете Сологуба зафиксировано увеличение процентного дохода по гривневому вкладу топ-чиновника НБУ в "Райффайзен Банке Аваль". Если в 2019 году он составлял лишь 227,7 тыс. грн, то в 2020-м – уже 559,7 тыс. грн.

Это связано с тем, что Сологуб увеличил вложения в этом финучреждении (с 2,9 млн грн до 5,4 млн грн).

Из каких источников поступили дополнительные 2,5 млн грн неясно: задекларированная сумма накопленных наличных замглавы НБУ не сократилась.

Супруга Сологуба увеличила свою официальную зарплату за год в общественной организации "Вокс Украина" – с 661,1 тыс. грн до 917,7 тыс. грн (с 55,1 тыс. до 76,5 тыс. грн/месяц). Однако, как написал Пшеничный, "этот прирост несопоставим" с увеличением дохода Сологуба как вкладчика.

Структура 4,8 млн грн дохода Сологуба и его жены:

3,4 млн грн – зарплата Дмитрия в Нацбанке;

917,7 тыс. грн – зарплата Илоны в ГО "Вокс Украина";

598,8 тыс. грн – проценты по банковским вкладам;

100,6 тыс. грн – взносы в корпоративный негосударственный пенсионный фонд Нацбанка;

62,6 тыс. грн – инвестприбыль в корпоративном негосударственном пенсионном фонде Нацбанка;

48,5 тыс. грн – зарплата Илоны в Киевской школе экономики

7,3 тыс. грн – медицинская страховка от Нацбанка.

Что касается базовых активов, то они за год не изменились. Недвижимость и авто, задекларированные Сологубом:

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