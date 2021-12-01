Для украинцев подорожало пользование услугами Google – другие компании тоже могут повысить цены

Google объявил о повышении стоимости пользования своими сервисами в Украине. Это связано с недавно подписанным президентом Владимиром Зеленским законом "о налоге на Google и Facebook". По словам экспертов, это может привести к повышению цен на свои услуги и другими компаниями, ведь они во многом ориентируются именно на Google. Впрочем, к существенному оттоку клиентов техгиганта это не приведет.

Сообщение о подорожании Google разослал своим украинским пользователям в соответствующем письме, сообщает AIN.UA. Согласно ему, компания начинает взимать дополнительно 20% НДС от своих сервисов.

При этом там подчеркивают: это повышение касается услуг, предоставляемых только физлицам. Для компаний и предпринимателей с бизнес-аккаунтами условия остаются прежними.

"На выполнение законодательства в Украине Google начинает взимание 20% НДС с цифровых сервисов для индивидуальных пользователей и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнесы. Если у Вас есть бизнес-аккаунт, это означает, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юрлица […] в таком случае от вас не требуется дополнительных действий, – говорится в письме компании.

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Примеру Google могут последовать и другие компании. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал CEO агентства интернет-маркетинга Webpromo Юрий Копышинский.

"Политика Google в этом вопросе достаточно жесткая. Нет адаптации к рынку, экономической ситуации. И это может дать толчок нездоровой тенденции резкого поднятия цен другими сервисами, которые могут ориентироваться на мирового гиганта", – отметил он.

При этом Копышинский выразил убеждение, что после того, как Google фактически обязал платить налоги вместо себя украинский бизнес, тот не прекратит с ним сотрудничать. Причина проста – отстутствие вменяемой альтернативы.

"Вряд ли мы увидим существенный отток бизнеса в этом канале. Просто потому, что нет альтернативы", – заметил эксперт.

В конце июня Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в Украине. Среди них:

Google;

Facebook;

Viber и др.

Целью этого налога является увеличение доходов в государственный бюджет от НДС. Так, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, должны регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис.

Впрочем, делать это они обязаны только при условии превышения общей суммы от осуществления соответствующих операций установленного порога. Им является 1 млн грн в год.

Тем не менее, обязательная уплата НДС не является всеобъемлющей. Согласно закону, от нее освобождаются:

операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет – если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем;

операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети.

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