Для россиян 2021-й станет последней возможностью бюджетно отдохнуть за границей: названы причины

Владимир Пазий Личные финансы 20:45, 31.03.2021

Для россиян 2021 год станет последней возможностью бюджетно отдохнуть за границей. Большую роль в этом отыграл кризис, вызванный пандемией COVID-19, который приведет к значительному снижению уровня доходов среднего класса.

Об этом заявил экономист Андрей Школьников, пишет TourDom. "Мы привыкли, что один-два раза в год можем съездить за границу. Эта история заканчивается. 2021 год станет последним, когда еще можно относительно бюджетно отдохнуть за рубежом", – сказал он.

Эксперт отметил, что спрос на поездки резко упадет, доходы туристической отрасли еще больше сократятся. По мнению Школьникова, целые кварталы гостиниц на пляжных курортах уже не будут востребованы, как прежде.

Когда большинство гостиниц закроются, оставшиеся начнут дорожать. Также цены на билеты придется увеличивать и авиакомпаниям.

Так, выездной туризм станет доступен лишь богатым. "Люксовый сегмент выживет, а вот рассчитанный на средний класс будет постепенно вымирать. Процесс займет 3-4 года", – отмечает специалист.

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