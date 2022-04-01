Диско-шар, золото повсюду и очень много меха: журналисты показали дворец Медведчука

Кум Путина Виктор Медведчук сбежал из Украины, в то время как его пытаются разыскать украинские правоохранители, журналисты Cлідство.Інфо показали роскошный интерьер дворца пророссийского политика в Закарпатье.

Об этом говорится в публикации Слідство.Інфо. "Мы уже побывали во дворце под Киевом, где нашли "золотой вагон". Теперь мы приехали в огромную резиденцию Медведчука в Закарпатье – в селе Ждениево. Об этой резиденции многие писали журналисты последние годы – все пытались разгадать, что же прячет там кум Путина", – пишут журналисты.

Огромную территорию имения невозможно обойти за один день. Есть несколько домов, пруды и горная река.

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Дворец охраняют, там также работает администрация. Однако журналистам они позволили осмотреть дворец.

Главный дом – это несколькоэтажный деревянный дворец. В нем несколько входов. На первом этаже под защитной пленкой стоит красный советский автомат "Газированная вода". За три копейки (вероятно тоже советские) здесь можно выпить "сироп ситро" или "сироп буратино", за одну копейку – воду без сиропа.

Среди гостиной стоит игрушечная железная дорога. Похоже, у Виктора Медведчука какое-то особое пристрастие к поездам. В резиденции в Пуще-Водице – "золотой вагон", в Закарпатье – железная дорога в миниатюре. Кроме главного дворца, на территории резиденции есть еще один огромный дом – его называют гостевым. К нему можно пройти через маленький водопад.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лычаковский районный суд Львова в пятницу, 18 марта избрал меру пресечения для скрывающегося от правоохранителей народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Его позволено взять под стражу.

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